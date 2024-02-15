Yalova Sugören köyü doğal gaza kavuştu

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Yalova merkeze bağlı Sugören köyü, 2022 yılında başlatılan çalışmaların tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle doğal gaz hizmetine kavuştu.

İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, köyde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, göreve geldiklerinde köylerde yaşam standardını artırmak ve insanların daha yüksek refah düzeyine erişmesini sağlamak için söz verdiklerini hatırlattı.

Bu törenle, verdikleri sözlerden birini daha tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Soygüzel, şöyle konuştu:

"Esadiye köyümüz dışında Yalova merkezdeki bütün köylerimiz doğal gaza kavuşmuş oldu. İnşallah Esadiye köyümüz de bu yıl içinde doğal gaza kavuşacak ve merkezde doğal gaz olmayan köyümüz kalmamış olacak. Bizler köylerimizi Yalova'nın banliyöleri gibi insanların gönül rahatlığıyla yaşadıkları yerler haline getiriyoruz. Sadece doğalgaz değil, yaptığımız diğer yatırımlarla köylerimizin yaşam standardını artırmaya çalışıyoruz."

Köy Muhtarı Musa Torlak ise 16,5 kilometre şebeke hattının yanı sıra 5,5 kilometre evsel bağlantının gerçekleştirildiği köylerinde 550 konutun doğal gaza kavuştuğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yalova Valisi Hülya Kaya ve beraberindekilerin ilk doğal gaz ateşini yakmasıyla sona eren programa, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Yılmaz, firma yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.