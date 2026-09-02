Yalovalı yaşlı adamın 2 milyonluk altınını dolandırıcıdan kuyumcu kurtardı - Son Dakika
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Yalovalı yaşlı adamın 2 milyonluk altınını dolandırıcıdan kuyumcu kurtardı

Yalovalı yaşlı adamın 2 milyonluk altınını dolandırıcıdan kuyumcu kurtardı
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Yalova'da kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcıların yönlendirdiği N.B. (81), yaklaşık 2 milyon lira değerindeki altınlarını kaptırmaktan son anda kurtuldu. Kuyumcu Sinan İnci'nin şüphelenip polise haber vermesi üzerine altınlar dolandırıcılara teslim edilmedi; olay güvenlik kamerasına yansıdı.

YALOVA'da kendisini savcı olarak tanıtan telefon dolandırıcısının yönlendirdiği N.B. (81), kuyumcunun dikkati sayesinde yaklaşık 2 milyon lira değerindeki altınlarını dolandırıcılara kaptırmaktan kurtuldu.

N.B.'yi telefonla arayan kişi, kendisini savcı olarak tanıtıp altınlarının tehlikede olduğunu söyledi. Bu kişi, N.B.'den evinde bulunan tüm altınları alarak Kuyumcular Çarşısı'na gelmesini istedi. Altınlarını yanına alarak yola çıkan N.B., Cumhuriyet Caddesi'nde bir kuyumcuya girerek nerede olduğunu sordu. Şüphelenen kuyumcu Sinan İnci, N.B.'ye çarşıda ne yapacağını sordu. N.B.'nin durumu anlatması üzerine Sinan İnci, polise haber verdi. Kısa sürede iş yerine gelen ekipler, N.B.'nin yaklaşık 2 milyon lira değerindeki altınını dolandırıcılara kaptırmasını önledi. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

'POLİSE HABER VERDİM'

Kuyumcu Sinan İnci, "Dükkanıma bir gençle amca girdi. Amca, gence kuyumcular Çarşısı'nın nerede olduğunu sormuş. Genç de sormak için bizim dükkana geldi. Bana sorduklarında ben de 'Burada kuyumcular çarşısı yok. Neden soruyorsunuz?' diye sorduğumda amca da 'Beni bekliyorlar' diyerek bir şeyler vereceğini söyledi. Durumdan şüphelendim ve 'Seni savcı veya polis mi aradı' diye sordum. O da 'Evet, savcı arıyor' dedi. Kendisinden altın istediklerini öğrendiğimde polise haber verdim. Polis ekipleri hemen dükkanıma geldi. Olaya kısa sürede müdahale ettiler. Amcanın yaklaşık 2 milyon liralık altını vardı. Ekiplerle birlikte altınları kurtarmış olduk. Dolandırıcılar tahminimce altınları bozdurup hesabına atmasını isteyecekti. Vatandaşlarımız altın veya paralarını vermemelerini emniyet mensuplarıyla derhal iletişime geçmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yalovalı yaşlı adamın 2 milyonluk altınını dolandırıcıdan kuyumcu kurtardı - Son Dakika

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