Yalsızuçanlar: 15 Temmuz, darbeler silsilesinin devamı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yalsızuçanlar: 15 Temmuz, darbeler silsilesinin devamı

12.07.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yazar Sadık Yalsızuçanlar, 15 Temmuz darbe girişimini Türkiye'deki darbeler silsilesinin devamı olarak nitelendirip, ilk modern darbenin 1876'da İngilizlerce, sonrakilerin ABD kurgusu olduğunu söyledi.

"Vefa Apartmanı", "Hayyam", "Anka", "Gezgin" ve "Ters Lale" adlı eserlerin de aralarında olduğu birçok esere imza atan yazar Sadık Yalsızuçanlar, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin, "Yakın tarihimizin ilk modern darbesi, Sultan Abdulaziz'e yapılan kanlı 1876 darbesidir. Birinci Meclis'e yönelik antidemokratik teşebbüsten sonraki yine kanlı ve kirli bir darbe 27 Mayıs 1960 darbesidir. 1876'yı İngilizler yapmıştı. Sonraki darbelerin tümü ABD kurgusudur." dedi.

Yalsızuçanlar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin kültürel ve sanatsal alandaki etkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye'deki darbeler silsilesinin bir devamı olduğunu vurgulayan Yalsızuçanlar, "15 Temmuz, Türkiye düşmanlarının yıllar öncesinden oluşturup büyüttüğü ve kamunun kılcallarına değin sızdırdığı, sözüm ona 'dinsel' bir görünüme sahip yapı eliyle gerçekleştirilmeye çalışılan bir işgal ve ülkeye el koyma girişimidir. Yakın tarihimizin ilk modern darbesi, Sultan Abdulaziz'e yapılan kanlı 1876 darbesidir. Birinci Meclis'e yönelik antidemokratik teşebbüsten sonraki yine kanlı ve kirli bir darbe 27 Mayıs 1960 darbesidir. 1876'yı İngilizler yapmıştı. Sonraki darbelerin tümü ABD kurgusudur." diye konuştu.

"Sanat dünyasının 15 Temmuz konusunda tarihe kara bir leke olarak geçtiği söylenebilir"

15 Temmuz darbe girişiminin din, dini kurum ve kuruluşlara verdiği zararların altını çizen Yalsızuçanlar, "Her darbenin ülkemize verdiği çok büyük zararlar var. 15 Temmuz, darbeler tarihimizin en kirli, yine kanlı ve sadece yönetimin değiştirilmesi amacı taşımayan, bunun ötesinde devlete ve ülkeye yönelik bir işgali hedefleyen darbedir. Diğerlerinden en değerli farkı ise sivil idare ve halkça püskürtülmüş olmasıdır. 15 Temmuz darbe girişiminin en yıkıcı sonucu ise ne yazık ki dini algıya ve dini-toplumsal kültüre yöneliktir. Dinsel görünümlü bir yapı eliyle gerçekleştirilmeye çalışıldığı için, Türkiye'nin dini kültürel yapısı büyük oranda örselenmiş, özellikle genç kuşakların algısında son derece olumsuz ve yıkıcı etkilere yol açmıştır." ifadelerini kullandı.

Yalsızuçanlar, 15 Temmuz darbe girişiminin kültür sanat alanında da önemli etkileri olduğunu belirterek, "15 Temmuz'un izlerini her alanda olduğu gibi kültürel alanda da takip etmek mümkün. Ama öte yandan, sadece kültür-sanat kamusu değil, kimi politik çevreler ve kamunun da bir kısmı da maalesef 15 Temmuz'la ilgili ikircikli, ikiyüzlü ve darbe girişimini adeta meşrulaştırmaya, en azından sulandırmaya yol açabilecek biçimde davranmıştır. Edebiyat ve diğer sanat alanlarından pek çok aktör, 15 Temmuz'un arkasındaki taşeron güçleri neredeyse mazur gösterme anlamına gelebilecek biçimde tepkiler vermiştir. Bu, tabi utanç verici bir tutumdur. Dolayısıyla sanat dünyasının 15 Temmuz konusunda tarihe kara bir leke olarak geçtiği söylenebilir." değerlendirmelerinde bulundu.

"Edebiyatımızın farklı türlerinde, 15 Temmuz ve diğerleri mutlaka anlatılmalıdır

15 Temmuz darbe girişiminin kültür-sanat alanındaki temsiline de değinen Yalsızuçanlar, şunları aktardı:

"15 Temmuz, önceki darbeleri de bu kapsama alabiliriz. Maalesef ne edebiyat ne de film, tiyatro ve diğer sanat alanlarında yeterli biçimde yansıtılamadı. 15 Temmuz şehitlerine ilişkin büyük şiirler yazılamadı. Öykü ve romanlar henüz ortaya çıkmadı. Film, dizi film ve belgesel olarak birkaç sönük örnek yapıldı lakin bu önemli olay ve özellikle halkın direnişi ve ABD'nin emellerini boşa çıkarması etkin ve kapsamlı biçimde anlatılamadı. Esasen sadece 15 Temmuz değil 1876 darbesinden başlayarak 15 Temmuz da dahil hemen bütün darbelere ilişkin kapsamlı belgesel filmler, diziler ve sinema filmleri yapılmalıdır. Edebiyatımızın farklı türlerinde, 15 Temmuz ve diğerleri mutlaka anlatılmalıdır. Bu, 'Yeni Türkiye'nin ve yeni dünyanın büyük hikayesinin en değerli tanıklıklarını içeren bir toplam ortaya koyacaktır. Yazarlarımızın yeni Türkiye'nin arka plan hikayesini anlatması, oluşan yeni dünya düzeninin daha sağlıklı ve net biçimde görülmesini de sağlayacaktır."

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Sadık Yalsızuçanlar, 15 Temmuz, Edebiyat, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalsızuçanlar: 15 Temmuz, darbeler silsilesinin devamı - Son Dakika

İstanbul’daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı İstanbul'daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı
ABD’den İran’a iki şart Tahran’da iç çekişme iddiası ABD’den İran’a iki şart! Tahran'da iç çekişme iddiası
Felaketin en acı tablosu Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı Felaketin en acı tablosu! Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı
Çankaya Belediyesi’ne operasyon Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var
Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı İşte istenen cezalar Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar
Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu

11:34
Trump’tan Graham için taziye mesajı Yıllar önce söyledikleri yeniden gündemde
Trump'tan Graham için taziye mesajı! Yıllar önce söyledikleri yeniden gündemde
10:58
FETÖ ile bağlantılı 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
FETÖ ile bağlantılı 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
10:56
Lindsey Graham’ın son durağı Kiev oldu Ölümünden saatler önce Zelenski ile görüştü
Lindsey Graham'ın son durağı Kiev oldu! Ölümünden saatler önce Zelenski ile görüştü
10:14
Fatih’te 3 kişi kadına taciz ve gasp girişimi
Fatih'te 3 kişi kadına taciz ve gasp girişimi
10:03
Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı Fiyatları 60 bin liradan başlıyor
Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı! Fiyatları 60 bin liradan başlıyor
09:45
Messi, Portekizli hakeme ayar verdi: Benimle saygılı konuş
Messi, Portekizli hakeme ayar verdi: Benimle saygılı konuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2026 11:45:15. #7.13#
SON DAKİKA: Yalsızuçanlar: 15 Temmuz, darbeler silsilesinin devamı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.