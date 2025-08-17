Yalvaç\'ta Depo Yangını Kontrol Altına Alındı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde depoda çıkan ve eve sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hüyüklü kasabasında Süleyman Doğru'ya ait depoda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, eve sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken depoda ve evde maddi hasar oluştu.