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Isparta'da KYK yurdunda 130 öğrenci yemekten zehirlendi - Son Dakika
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Isparta'da KYK yurdunda 130 öğrenci yemekten zehirlendi

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan 130 öğrenci, akşam yemeğinde kuru fasulye ile pilav yedikten sonra rahatsızlandı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran öğrenciler tedavi altına alındı. 11 öğrenci taburcu edilirken, diğer öğrencilerin tedavisi sürüyor ve durumları iyi.

Isparta\'da KYK yurdunda 130 öğrenci yemekten zehirlendi
29.12.2023 - 01:45,
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kız ve erkek öğrenci yurdunda kalan 130 öğrenci, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Alınan bilgilere göre, ilçedeki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan 130 öğrenci, akşam yemeğinde kuru fasulye ile pilav yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Yalvaç Devlet Hastanesine başvuran öğrenciler tedaviye alındı.

Hastanede tedavisi tamamlanan 11 öğrencinin taburcu edildiği, diğer öğrencilerin tedavisinin sürdüğü ve durumlarının iyi olduğu öğrendi.

Kaynak: AA
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Kredi Yurtlar Kurumu, Isparta, Güvenlik, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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