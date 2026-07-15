Yalvaç'ta Motosiklet Kazası: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yalvaç'ta Motosiklet Kazası: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

15.07.2026 12:21
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde motosiklet kazasında 14 yaşındaki Mustafa Gündoğdu yaşamını yitirdi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Çetince Köyü'nde Mustafa Gündoğdu (14) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet devrildi.

Kazada, Gündoğdu ile motosiklette bulunan Bayram Ünsal yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Gündoğdu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tedavisi süren Ünsal'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Mustafa Gündoğdu, Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Isparta, Yalvaç, Güncel, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalvaç'ta Motosiklet Kazası: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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