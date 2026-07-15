Isparta'nın Yalvaç ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.
Çetince Köyü'nde Mustafa Gündoğdu (14) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet devrildi.
Kazada, Gündoğdu ile motosiklette bulunan Bayram Ünsal yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Gündoğdu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tedavisi süren Ünsal'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Yalvaç'ta Motosiklet Kazası: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?