Yalvaç'ta Yabani Domuz Sürüsü Güvenlik Kamerasında

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yabani domuz sürüsü çiftçilerin kurduğu güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İlçedeki çiftçiler, tarım arazilerini yabani hayvanların neden olduğu zararlardan korumak için güvenlik kamerası ve dronla önlem almaya çalışıyor.

Bölgeye kurulan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde yabani domuzların sürü halinde bölgede dolaştığı görülüyor.

Çiftçiler de hayvanlara zarar vermeden domuzları bölgeden uzaklaştırıyor.