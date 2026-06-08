Yamaç Paraşütü ile Jandarma'nın Kutlaması

BURDUR'da yamaç paraşütçüleri yaptıkları atlayışlarla Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 187'nci yılı dolayısıyla Burdur İl Jandarma Komutanlığı ile Burdur Yamaç Paraşütü Spor Kulübü ortak etkinlik düzenledi. Bu kapsamda Burdur Yamaç Paraşütü Spor Kulübü sporcuları yaptıkları atlayışta Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı. Avşar Tepe'den atlayış gerçekleştiren sporcular halk plajına indi. Sporcular paraşütlerine Türk bayrağı ile 'Jandarma 187 yaşında' yazılı pankartlar astı. Etkinlik kapsamında Türk bayrağı takılı bir paratrike sporcusu da kısa bir gösteri sundu.