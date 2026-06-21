Yamaç Paraşütü Kaza Yaptı: 3 Yaralı

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde motorlu yamaç paraşütünün daldığı sahildeki 3 kişi hafif yaralandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde, Akçakoca ilçesindeki Kemos Plajı'nda meydana geldi. Sahildeki kumsala motorlu yamaç paraşütüyle gelen kişi, hafta sonu tatili nedeniyle yoğunluğun da olduğu plajdan havalanmak istedi. Koşarak havalanmaya çalışan pilotunun kontrolünden çıkan motorlu yamaç paraşütü, ilk olarak deniz kenarındaki 2 kişiye ardından sahilde güneşlenen başka 1 kişiye çarptı. O anlar, sahilden bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Paniğe neden olan olayın ardından ihbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralandığı belirtilen 3 kişiye, sağlık görevlileri ilk müdahalede bulundu.