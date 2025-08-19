Yamaç Paraşütü Kazasında Hayatını Kaybeden Cengiz Kalyoncu Toprağa Verildi

Aksaray'da düzenlenen "2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası"nda uçuş sırasında geçirdiği kazada hayatını kaybeden Cengiz Kalyoncu'nun (57) cenazesi, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

Kalyoncu'nun cenazesi, Asri Mezarlık Camisi'ne getirildi. Burada öğle vakti kılınan namazın ardından cenaze, Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Cenaze törenine anne Ayten Kalyoncu, Kalyoncu'nun kızı İrem ve oğlu Kerem Kalyoncu ile yakınlarının yanı sıra Türkiye Hava Sporları Federasyonu Asbaşkanı Abdullah Kahraman ve sporcu arkadaşları katıldı.

Mimar olan Kalyoncu'nun gençliğinden beri bu spora ilgi duyduğu, bir süre önce yine kaza geçirdiği ve hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Dün, Aksaray Hasan Dağı'nda düzenlenen "2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası"nın Türkiye ayağında yarışan Kalyoncu, uçuş sırasında dengesini kaybederek düşmüş, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.