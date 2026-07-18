Yamaç Paraşütü Kazasında Pilot Hayatını Kaybetti

ÇORUM'un Oğuzlar ilçesinde düzenlenen Geleneksel Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenlikleri'nde yamaç paraşütü pilotu Bayram Kurt (48), kalkış yaptıktan kısa süre sonra yaklaşık 30 metre yükseklikten kayalıklara düşüp, yaşamını yitirdi.

Oğuzlar Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Geleneksel Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenlikleri kapsamında Antalya'dan ilçeye gelen yamaç paraşütü pilotu Bayram Kurt, 1540 rakımlı Tekke Dağı'ndan havalandı. Kurt, kısa süre sonra yaklaşık 30 metre yükseklikten kayalıklara düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bayram Kurt, Oğuzlar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kurt, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Bayram Kurt'un cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen yamaç paraşütü etkinliği için ilçeye gelen sporcular, Bayram Kurt'un ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı.