Yamaçtan Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

SAMSUN'un Yakakent ilçesinde yaklaşık 20 metrelik yamaçtan yuvarlanan Şükrü Ünlütürk , (70) hayatını kaybetti.

Olay, Asmapınar Mahallesi Şatırlı Sokak'ta meydana geldi. Evinden tarlasına gitmek üzere ayrılan Şükrü Ünlütürk'ten haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ünlütürk'ün, yaklaşık 20 metrelik yamaçtan yuvarlandığı belirlendi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Ünlütürk'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ünlütürk'ün cansız bedeni, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.