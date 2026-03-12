Yanan Minibüsün Yerine Yenisi Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yanan Minibüsün Yerine Yenisi Alındı

Yanan Minibüsün Yerine Yenisi Alındı
12.03.2026 10:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta yangın sonrası Yener Şaran'a hayırseverler tarafından yeni minibüs teslim edildi.

KARS'ın Arpaçay ilçesinde yolcu ve öğrenci taşımacılığı yapan Yener Şaran'a (59) ait servis minibüsü çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Şaran'a hayırseverlerin desteğiyle alınan yeni minibüs, köyüne götürülerek teslim edildi.

İlçeye bağlı Doğruyol köyünde 7 Mart'ta saat 00.00 sıralarında Yener Şaran'a ait garajdaki minibüste fan sisteminden kaynaklanan yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, garaj ile yanındaki ahıra sıçradı. Yaklaşık 2,5 saat süren yangında minibüs hurda yığınına döndü. Olayda, garaj ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Uzun yıllar yolcu ve öğrenci taşımacılığı yaparak ailesini geçindirdiği minibüsün yanmasına üzülen Yener Şaran'a, iş insanı Uğur Boy'un öncülüğünde Karslı hayırseverler el uzattı. Doğruyol köyüne giderek Yener Şaran ile görüşen Uğur Boy, olaydan duydukları üzüntüyü dile getirerek kendisine yeni bir minibüs alacaklarını söyledi.

İş insanı Uğur Boy, hayırseverlerin desteğiyle alınan minibüsü köye götürerek Yener Şaran'a teslim etti. Karslıların zor günlerde dayanışma içinde olduğunu belirten Uğur Boy, "Kars her zaman zor zamanlarda kenetlenmesini bilen bir şehirdir. Hemşehrimiz Yener Şaran'ın mağduriyetinin giderilmesi için destek veren tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum" dedi.

Yeni minibüsünü binerek çalıştıran Yener Şaran, destek olan herkese teşekkür etti. Kış mevsimi sebebiyle gece aracını donmaması için çalıştırdığını anlatan Şaran, "Minibüsü çalıştırmak için evden çıktığımda yangını gördüm. Minibüsle birlikte garajım ve küçük ahır da yandı. Minibüsle öğrenci servisi yapıyordum, yolcu taşıyordum. Yanınca çok üzüldüm. Başta iş insanı Uğur Boy olmak üzere Karslıların desteğiyle yeni bir aracım oldu. Kendilerine çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yanan Minibüsün Yerine Yenisi Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü
İran’dan gövde gösterisi gibi cenaze töreni On binler akın etti İran'dan gövde gösterisi gibi cenaze töreni! On binler akın etti
Yoğum bakımda yatan İlber Ortaylı’dan haber var Ailesi konuştu Yoğum bakımda yatan İlber Ortaylı'dan haber var! Ailesi konuştu
Bu haberi okuyan milyonlarca araç sahibi e-Devlet’e akın edecek Bu haberi okuyan milyonlarca araç sahibi e-Devlet'e akın edecek
Kahramanmaraş’ta korkutan deprem Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Yolun sonu 4 ünlü telefon artık tarih oluyor Yolun sonu! 4 ünlü telefon artık tarih oluyor

11:16
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
10:43
Türkiye’nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu
Türkiye'nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu
10:29
İBB davasında 4. gün Mübaşirin uyarısına Dilek İmamoğlu’ndan sert tepki
İBB davasında 4. gün! Mübaşirin uyarısına Dilek İmamoğlu'ndan sert tepki
10:22
Savaş ateşi finans merkezine sıçradı Dubai’de dev bankalar ofisleri boşaltıyor
Savaş ateşi finans merkezine sıçradı! Dubai'de dev bankalar ofisleri boşaltıyor
07:55
Trump’tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
06:06
Savaşta 13. gün İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Savaşta 13. gün! İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 11:34:57. #.0.5#
SON DAKİKA: Yanan Minibüsün Yerine Yenisi Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.