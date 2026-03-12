Yanan Minibüsün Yerine Yenisi Alındı

KARS'ın Arpaçay ilçesinde yolcu ve öğrenci taşımacılığı yapan Yener Şaran'a (59) ait servis minibüsü çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Şaran'a hayırseverlerin desteğiyle alınan yeni minibüs, köyüne götürülerek teslim edildi.

İlçeye bağlı Doğruyol köyünde 7 Mart'ta saat 00.00 sıralarında Yener Şaran'a ait garajdaki minibüste fan sisteminden kaynaklanan yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, garaj ile yanındaki ahıra sıçradı. Yaklaşık 2,5 saat süren yangında minibüs hurda yığınına döndü. Olayda, garaj ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Uzun yıllar yolcu ve öğrenci taşımacılığı yaparak ailesini geçindirdiği minibüsün yanmasına üzülen Yener Şaran'a, iş insanı Uğur Boy'un öncülüğünde Karslı hayırseverler el uzattı. Doğruyol köyüne giderek Yener Şaran ile görüşen Uğur Boy, olaydan duydukları üzüntüyü dile getirerek kendisine yeni bir minibüs alacaklarını söyledi.

İş insanı Uğur Boy, hayırseverlerin desteğiyle alınan minibüsü köye götürerek Yener Şaran'a teslim etti. Karslıların zor günlerde dayanışma içinde olduğunu belirten Uğur Boy, "Kars her zaman zor zamanlarda kenetlenmesini bilen bir şehirdir. Hemşehrimiz Yener Şaran'ın mağduriyetinin giderilmesi için destek veren tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum" dedi.

Yeni minibüsünü binerek çalıştıran Yener Şaran, destek olan herkese teşekkür etti. Kış mevsimi sebebiyle gece aracını donmaması için çalıştırdığını anlatan Şaran, "Minibüsü çalıştırmak için evden çıktığımda yangını gördüm. Minibüsle birlikte garajım ve küçük ahır da yandı. Minibüsle öğrenci servisi yapıyordum, yolcu taşıyordum. Yanınca çok üzüldüm. Başta iş insanı Uğur Boy olmak üzere Karslıların desteğiyle yeni bir aracım oldu. Kendilerine çok teşekkür ederim" diye konuştu.