Yanan Ormana Fidan Dikimi

Hakim, savcı ve hükümlüler yanan ormanı yeşertmek için fidan dikti

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde hakim, savcı ve hükümlülerin de aralarında olduğu bir çok kişi yanan ormanın tekrar yeşile dönüşmesi için fidan dikti.

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde Denetimli Serbestlik ve Orman İşletme Müdürlükleri ile ceza infaz kurumlarının işbirliğiyle geçtiğimiz sene yanan Köseli bölgesindeki ormanlık alanda fidan dikme etkinliği düzenlendi. Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Feke Kaymakamı Feyza Yılmaz, Kozan Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, ilçe protokolü, hakimler, savcılar, hükümlüler, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı etkinlikte yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, geçen yıl bölgede yaşanan yangınlara dikkat çekerek, "Malumunuz, tabiat ananın hayat bulduğu en önemli alanlardan biri ormanlardır. Geçen yıl burada çıkan yangında çok sayıda ağacımızı kaybettik. Bu kapsamda Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz ile Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzun iş birliğinde, Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'nün büyük desteğiyle bu anlamlı etkinliği gerçekleştirdik" dedi.

İnsan kaynaklı yangınların oluşmamasına dikkat edilmesi istenen fidan dikme programında dua edildi.