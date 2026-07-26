Yancheng'de Akıllı Üretim Ekipmanları Geliştiriliyor
Yancheng, akıllı üretim için kendi algoritmalarını entegre eden ekipmanlar üretiyor.
YANCHENG, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Yancheng kentinde bulunan LS City Technology (Jiangsu) Limited Şirketi, üretim cihazlarına kendi geliştirdiği temel algoritmaları entegre ederek akıllı üretim ekipmanları geliştiriyor.
Son yıllarda sanayi işletmelerinde akıllı üretime ve endüstriyel dönüşüme odaklanan kent, teknolojik inovasyonu teşvik edip sanayi zincirini optimize ederek yüksek kaliteli kalkınmada yeni bir sayfa açtı.
Kaynak: Xinhua
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