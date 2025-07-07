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Yangın Denetimi Yetkisi Yok

Yangın Denetimi Yetkisi Yok
07.07.2025 23:59
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Grand Kartal Otel duruşmasında sorumlu yetkilinin yangın denetimi yetkisi olmadığı açıklandı.

' YANGINLA İLGİLİ DENETİM YAPACAK UZMANLIĞIMIZ YOK'

Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel duruşmasında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri tutuklu sanık Sırrı Köstereli'nin savunması alındı. Köstereli, Vali'nin verdiği yetkiyle çalıştığını ifade ederek, "Grand Kartal Otel, 1998 yılında inşaata başlamış. İmar ve projeleri bölgenin turizm bölgesi olması nedeniyle bakanlığın onaylamasıyla iskan ve imar verilerek faaliyete başlamış. 2007'ye kadar da zaten işletmede bulunan bir otel. 1999'dan 2007'ye kadar İl Özel İdaresi zaten devrede yok. 2007'den sonra şirkette ayrılık söz konusu olmuş. Ruhsat yetkisi de mücavir alan olduğu için İl Özel İdaresi'ne verilmiş. 2021 yılında da yangın yeterlilik belgesi verilmiş. Umuma açık dinlenme yerleri için bir belge listemiz var. İşyeri sahipleri bunları bize getirir. Daha sonra denetimler yapılarak ruhsatı verilir. Bu alan turizm belgeli bir alan, 2020'de değişen fıkra ile bir karar verilmiş. Turizm işletme belgeli tesisler ve verilmesine esas unsurlar bakımından sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı belge verebilir. Bu hüküm geldiğinden beri başkaca bir belge aranmaz. Bu hüküm geldiğinden beri bu alanda yetkimiz yok. Yangınla ilgili denetim yapacak uzmanlığımız da yok. Ben mülkiye müfettişleri denetleme yaparken otellerde denetleme yapıldığını öğrendim. İlgili personele sorduğumda otelleri denetleme yetkimiz olmadığını söyledi. Yakın bölgelere gittiklerinde uğradıklarını, gıda mühendisliği gibi alanlarda denetim yaptıklarını söyledi. Açıkça yetki aşımı yapmışlar yani. Bizim de o personele disiplin işlemi yapmamız gerekiyordu, tutuklanınca işlem yapamadık" dedi.

'GEREĞİ YAPILSIN DENİLEN EVRAKI İŞLEVSİZ BIRAKMAKLA SUÇLANDIM'

Sanık Köstereli, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşleri Genel Müdürlüğü İl Özel İdareye bir yazı yazıyor. Evrak benim sistemime düştüğünde ben de gereği yapılsın diye alt personele havale ediyorum. Evrak diyor ki 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununa göre bu otelin belgesini yenileyin. İş yeri açma ruhsatında bir değişiklik olursa, ivedi şekilde tarafımıza bildirin denmektedir. Bu yazıda denetim yapın gibi değil, değişikliği bildirmemiz istenmişti. Gereği yapılsın denilen evrakı işlevsiz bırakmakla suçlandım. Turizm işletme belgesinin nasıl verildiğini anlatmak istiyorum. Bolu'da bir otel yapıldı. Bize iş yeri açma belgesi için müracaat ediyor. Turizm teşvik kanunu uyarınca bakanlığa bildiriyoruz. Turizm işletme belgesi olmadan iş yeri açma ruhsatının bir geçerliliği bulunmuyor. Bu yeni açılan otel bakanlıktan turizm teşvik belgesini alamadı. Bakanlık da bizden otelin iş yeri ruhsatını iptal edip kapatmamızı istedi. Biz de oteli kapattık" diye konuştu.

'DENETİM YETKİMİZ YOK'

Köstereli, "Genel sekreter olarak yangın denetimi görevim yok. Görevim olmayan bir durumdan dolayı ben 5 aydır tutukluyum. Ailemden uzağım. İşlemediğim bir suçtan dolayı tutukluyum. 61 yaşına gelmiş hastalıkları olan biriyim. Beraatimi istiyorum. Tanıdığım insanların aileleri çocukları rahmetli oldu. Baş sağlığı ve sabır diliyorum. İl Özel İdaresi olarak Grand Kartal olayında kusurumuz yoktur. Denetim yetkimiz yok. Denetim sonucunu ben bilmiyorum ancak olumsuzluk olursa bana geliyor" ifadelerini kullandı.

Ali Sencer ARSLAN/BOLU,

Kaynak: DHA

Kartalkaya, Politika, Güvenlik, Mahkeme, Turizm, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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