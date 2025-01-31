Yangın Faciasının Ardından Tutuklanan Otel Sahibi Yeni Otel İnşaatına Devam Ediyor

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BOLU'da 78 kişinin öldüğü yangın faciasına ilişkin soruşturmada tutuklanan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül 'ün Karacasu beldesinde 3'üncü otelini yaptırdığı ortaya çıktı. 35 oda olarak planlanan ve orman içerisine yapılan otelin kaba inşaatının bittiği, ayrıca inşaatta bir iş makinesinin çalıştığı görüldü.

Kayak merkezi Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi meydana gelen yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında otelin sahibi Halit Ergül'ün de aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklandı Halit Ergül'ün Bolu'nun Karacasu beldesinde bulunan 5 yıldızlı Gazelle Resort Otel'i de faciadan sonra kapatıldı.

KABA İNŞAATIN BİR KISMI TAMAMLANMIŞ

Faciaya ilişkin soruşturma sürerken, Halit Ergül'ün Karacasu beldesinde 3'üncü otelini yaptırdığı ortaya çıktı. 35 oda olarak planlanan ve orman içerisine yapılan otelin kaba inşaatının bittiği, ayrıca inşaatta bir iş makinesinin çalıştığı görüldü. Ergül'ün Gölcük Tabiat Parkı'nda göl kenarında bulunan restoranını da boşaltarak kapattığı öğrenildi.

ERGÜL'E PANKARTLI TEPKİ

Diğer yandan Karacasu beldesinde Halit Ergül'ün sahibi olduğu Gazelle Resort Otel'in giriş yolundaki parka, vatandaşlar tarafından "Ben 78 canın ailelerinin hatta tüm Türkiye'nin sesiyim. Ne oldum değil ne olacağım diyeceksin bu hayatta. Cani Halit" yazılı pankart asıldığı görüldü.