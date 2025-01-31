Yangın Faciasının Ardından Tutuklanan Otel Sahibi Yeni Otel İnşaatına Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yangın Faciasının Ardından Tutuklanan Otel Sahibi Yeni Otel İnşaatına Devam Ediyor

Yangın Faciasının Ardından Tutuklanan Otel Sahibi Yeni Otel İnşaatına Devam Ediyor

Bolu'daki yangın faciasında 78 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından tutuklanan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün Karacasu beldesinde 35 odalı yeni bir otel inşaatına başladığı belirlendi. Yangın sonrası kapatılan başka bir oteli olan Ergül'e karşı vatandaşlar protesto pankartı açtı.

31.01.2025 11:43  Güncelleme: 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
BOLU'da 78 kişinin öldüğü yangın faciasına ilişkin soruşturmada tutuklanan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün Karacasu beldesinde 3'üncü otelini yaptırdığı ortaya çıktı. 35 oda olarak planlanan ve orman içerisine yapılan otelin kaba inşaatının bittiği, ayrıca inşaatta bir iş makinesinin çalıştığı görüldü.

Kayak merkezi Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi meydana gelen yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında otelin sahibi Halit Ergül'ün de aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklandı Halit Ergül'ün Bolu'nun Karacasu beldesinde bulunan 5 yıldızlı Gazelle Resort Otel'i de faciadan sonra kapatıldı.

KABA İNŞAATIN BİR KISMI TAMAMLANMIŞ

Faciaya ilişkin soruşturma sürerken, Halit Ergül'ün Karacasu beldesinde 3'üncü otelini yaptırdığı ortaya çıktı. 35 oda olarak planlanan ve orman içerisine yapılan otelin kaba inşaatının bittiği, ayrıca inşaatta bir iş makinesinin çalıştığı görüldü. Ergül'ün Gölcük Tabiat Parkı'nda göl kenarında bulunan restoranını da boşaltarak kapattığı öğrenildi.

ERGÜL'E PANKARTLI TEPKİ

Diğer yandan Karacasu beldesinde Halit Ergül'ün sahibi olduğu Gazelle Resort Otel'in giriş yolundaki parka, vatandaşlar tarafından "Ben 78 canın ailelerinin hatta tüm Türkiye'nin sesiyim. Ne oldum değil ne olacağım diyeceksin bu hayatta. Cani Halit" yazılı pankart asıldığı görüldü.

Kaynak: DHA

Halit Ergül, 3-sayfa, Turizm, Güncel, Hukuk, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangın Faciasının Ardından Tutuklanan Otel Sahibi Yeni Otel İnşaatına Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:21 İmamoğlu’nun mikrofonu verdiği Yavaş’ın sözleri alandakileri coşturdu: Orayı kapatalım İmamoğlu'nun mikrofonu verdiği Yavaş'ın sözleri alandakileri coşturdu: Orayı kapatalım
11:59 Ekrem İmamoğlu’ndan ifade sonrası ilk sözler Ekrem İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler
11:30 İmamoğlu’nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi’nin önünde ortalık karıştı İmamoğlu'nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı
10:48 Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış
10:23 Özlem Zengin’in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti
17:36 Kanserle mücadele eden Tanyeli’den kötü haber: Karantinadayım Kanserle mücadele eden Tanyeli'den kötü haber: Karantinadayım
17:34 Milan Skriniar resmen Fenerbahçe’de Milan Skriniar resmen Fenerbahçe'de
17:20 Anlaşma sağlandı: Nicolo Zaniolo, takım değiştiriyor Anlaşma sağlandı: Nicolo Zaniolo, takım değiştiriyor
16:57 Hakim Ziyech’in yeni adresi resmen belli oldu Hakim Ziyech'in yeni adresi resmen belli oldu
16:55 Yalova’da “içme suyuna kimyasal madde karıştı“ iddiasında 4 eski belediye çalışanı gözaltında Yalova'da "içme suyuna kimyasal madde karıştı" iddiasında 4 eski belediye çalışanı gözaltında
16:47 Bakan Şimşek enflasyon hedefini açıkladı Bakan Şimşek enflasyon hedefini açıkladı
16:30 Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu İşte bebeğinin ismi Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu! İşte bebeğinin ismi
16:21 Avrupa Merkez Bankası faiz kararını duyurdu Avrupa Merkez Bankası faiz kararını duyurdu
15:47 Enerji Bakanı doğal gaza zam için tarih verdi Enerji Bakanı doğal gaza zam için tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 12:49:36. #1.12#
SON DAKİKA: Yangın Faciasının Ardından Tutuklanan Otel Sahibi Yeni Otel İnşaatına Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.