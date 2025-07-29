Yangın Öncesi Havai Fişek Yasakları Denetim Altında

İSTANBUL Valiliği'nin yangınların önüne geçebilmek amacıyla havai fişek, işaret fişeği, meşale, patlayıcı - yanıcı madde satışı ve kullanımına yönelik getirdiği yasak Bağcılar Belediyesini de harekete geçirdi. Belediyeye bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu tür tehlikeli maddelerin satıldığı İSTOÇ Ticaret Merkezi'ni dolaşıp esnafı uyardı.

İstanbul Valiliği'nin, 23 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara girişi yasaklayan genelgesinin ardından dün yapılan yazılı açıklamada; "İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale vb. Patlayıcı – yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı, 29 Temmuz 2025'ten 28 Ekim 2025 tarihine kadar yasaklanmıştır. İlgili yasak kararının uygulanması için emniyet, jandarma ve ilgili kolluk birimlerimiz denetimlerini aralıksız sürdürecektir. Yasağa uymaya işletme ve şahıslar hakkında yasal işlem yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Bağcılar Belediyesi de bu doğrultuda sabah erken saatlerde harekete geçti. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da ticaretin kalbinin attığı İSTOÇ (İstanbul Toptancılar Çarşısı) Ticaret Merkezi'ne gitti. Ekipler, yanıcı - patlayıcı madde satışı yapan esnafı dolaşarak yasak hakkında bilgilendirdi ve uyarılarda bulundu.

Belediye olarak üzerlerine düşen ne varsa yerine getirdiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "İlçemizde tehlikeli maddelerin satışına yönelik denetimlerimiz aralıksız şekilde sürdürüyoruz. Herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için 24 saat görevimizin başındayız" dedi.