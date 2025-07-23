Yangın Ortasında Kalan Ormancıların Cesareti - Son Dakika
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Yangın Ortasında Kalan Ormancıların Cesareti

23.07.2025 15:23
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Seyitgazi'deki yangında ormancılar alevler arasında kaldı, helikopter yardımıyla kurtuldular.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında alevler arasında kalan Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin'in de aralarında bulunduğu ormancıların, o anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

İlçeye bağlı Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, dün çıkan yangınla mücadele eden Eskişehir Orman Bölge Müdürü Çetin ve Eskişehir Orman İşletme Müdürü Doğan Kiras'ın da aralarında bulunduğu bir grup ormancı, rüzgarın etkisiyle bir anda büyüyen alevlerin arasında kaldı.

Telsizden ekip arkadaşlarına anons geçen grup, yangın söndürme helikopterinin su atmasıyla alevlerden yara almadan kurtuldu.

Alevlerin grubun etrafını sarmasıyla yaşanan telaş, Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü personeli Şuayp Düzdaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"Yeşil Vatan'ı korumak için elimizden geleni yapacağız"

Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü personeli Şuayp Düzdaş, AA muhabirine, 11 yıldır kurumda görev yaptığını söyledi.

Dün sabah saatlerinde Seyitgazi'de yangın çıktığı haberini aldıklarını anlatan Düzdaş, şöyle devam etti:

"Biz de hemen aracımıza binerek buraya intikal ettik. Ayrıca Afyonkarahisar'dan iş makineleri de geldi. Yangın mahalline ilk geldiğimizde burada yol yoktu. Bölge Müdürümüz dozerle şerit açtırdı. Arazözlerimizle gelip yangına müdahale ettik. Yangın, örtü yangını olarak devam ediyordu."

Düzdaş, bu sırada rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle alevlerin üzerlerine geldiğini, aniden yangının ortasında kaldıklarını dile getirdi.

Hemen telsizden ekip arkadaşlarına anons geçtiklerini ifade eden Düzdaş, "Çok büyük tehlike atlattık. Helikopter, kısa sürede bölgeye ulaşarak alevlere su attı. Ayrıca TOMA'lar da yardımcı oldu. Arazözümüzü 4-5 saniyeyle kurtardık. Allah'a şükür canımıza bir şey olmadı." diye konuştu.

Düzdaş, kendilerinin kamuoyunda "ateş savaşçıları" olarak bilindiğinin hatırlatılması üzerine, "Yeşil Vatan'ı korumak için elimizden geleni yapacağız. Çalışmalarımıza her daim özverili bir şekilde, yorulmadan, bıkmadan devam edeceğiz." dedi.

Bu arada, büyük ölçüde kontrol altına alınan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: AA

Helikopter, Seyitgazi, 3-sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangın Ortasında Kalan Ormancıların Cesareti - Son Dakika

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