Yangın Riski Uyarısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, mevsim koşulları nedeniyle yangın riskinin yükseldiğine dikkati çekerek, riskli alanlarda ateş yakmama, tabiata izmarit ve cam parçası atmama, anız yakmama, duman veya alev görünce 112'yi aramanın herkesin sorumluluğu olduğunu belirtti.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Mevsim koşulları itibarıyla yangın riskinin yükseldiği bir dönemdeyiz. Riskleri azaltmak, yangın halinde ise en kısa sürede müdahale çok önemli. Riskli alanlarda ateş yakmamak, tabiata izmarit ve cam parçası atmamak, anız yakmamak, duman veya alev görünce 112'yi aramak hepimizin sorumluluğu."