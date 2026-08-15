Uyuz Pınarı: Yüzyıllık Şifa Geleneği - Son Dakika
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Uyuz Pınarı: Yüzyıllık Şifa Geleneği

Uyuz Pınarı: Yüzyıllık Şifa Geleneği
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Kahramanmaraş'taki Uyuz Pınarı, yüzyıllardır cilt hastalıklarına iyi geldiğine inanılan şifalı suyuyla ziyaretçilerini ağırlıyor. İsa Divanlı Cami'nde bulunan pınar, özellikle uyuz hastalığına çare olarak biliniyor.

Kahramanmaraş'ta bulunan Uyuz Pınarı, yüzyıllardır devam eden şifa inanışıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Tarihi pınarın suyunun başta uyuz olmak üzere bazı cilt rahatsızlıklarına iyi geldiğine inanılıyor.

Dulkadiroğlu ilçesine bağlı İsa Divanlı Mahallesi'nde yer alan Uyuz Pınarı'nın geçmişinin yüzyıllar öncesine uzandığı belirtiliyor. Kahramanmaraş'ın tarihi su kaynakları arasında gösterilen uyuz pınarı İsa Divanlı Cami içinde bulunuyor. Uyuz Pınarı, adını da halk arasında yaygın olan uyuz hastalığından alıyor. Geçmişten bu yana pınarın suyunun başta uyuz olmak üzere bazı cilt rahatsızlıklarına iyi geldiğine inanılıyor.

Uyuz Pınarı'nı ziyaret eden Mustafa Kaya, "Burası uyuz pınar dediğimiz cilt hastalığına iyi gelen bir yer. Tabi bu pınarın da bir kuralı var, burada çeşmenin yanı sıra banyo yapma yeri var banyodan sonra kıyafetlerini giymemen gerekiyor. Küçük parazitler elbisenin üzerinden vücuda geçebiliyor. Her yerde Allah bir şifa vermiş analiz edilmiş bir su burası çevre şehirlerden insanlar gelip şifa arıyor" diye konuştu.

Hacı Sümbül isimli vatandaş da "Şifalı bir su diyorlar su içeceğim sırada bekliyorum. Elimiz yüzümü yıkayıp gideceğim" dedi.

Harun Çetikaya ise "Kolumda kırmızı kırmızı hastalıklar vardı geliyordum burada suyumu içebiliyorum. Aynı zamanda duş alma ve banyo yeri de var. Savaş dönemlerinde askerler buralarda banyolarını yapıp gidermiş" ifadelerini kullandı.

Müftü Kirecçi de, "Mineralleri daha düşük. İnsanı rahatlatan bir su Allah şifa versin herkese" dedi.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Uyuz Pınarı: Yüzyıllık Şifa Geleneği - Son Dakika

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