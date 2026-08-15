Sivrihisar Cebesi: 1600 Yıllık Miras - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivrihisar Cebesi: 1600 Yıllık Miras

Sivrihisar Cebesi: 1600 Yıllık Miras
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hüseyin Altay, Sivrihisar cebesini el işçiliğiyle yaşatıyor ve yapay zekanın tehdit etmediğini belirtiyor.

Eskişehir'de yaklaşık 25 yıldır kuyumculuk yapan Hüseyin Altay, Frigler dönemine kadar uzanan "Sivrihisar cebesi" olarak bilinen geleneksel örgü sanatını yaşatmaya çalıştıklarını söyledi. Altay, tamamen el işçiliğiyle üretilen bu kültürel mirasın yapay zeka ve teknolojiden etkilenmeyeceğini söyledi.

İstanbul doğumlu olan ve baba mesleği olarak kuyumculuğu sürdüren Altay, ortaokulun ardından eğitim hayatını bırakarak iş hayatına atıldığını, yıllar içinde çeşitli alanlarda çalıştıktan sonra ağırlığını Sivrihisar cebesi üretimine verdiğini ifade etti.

"1600 yıllık kültürel mirası yaşatmaya çalışıyoruz"

Sivrihisar cebesinin köklü bir geçmişe sahip olduğunu dile getiren Hüseyin Altay, "Bu örgünün yaklaşık 1500-1600 yıllık bir geçmişi olduğu ve Frigler dönemine kadar uzandığı söyleniyor. Eski mezarlıklardan ve büyüklerimizin sandıklarından çıkan örnekler incelendiğinde yüzlerce yıllık cebelerle karşılaşıyoruz. Benim gördüğüm en eski örnek yaklaşık 300 yıllık. Sivrihisar cebesi Trabzon cebesine benzeyen bir örgü çeşididir. Eskiden askerlerin kullandığı zırh örgüsü zamanla takıya dönüşmüş. Biz de bu kültürel mirası ayakta tutmaya çalışıyoruz" dedi.

Bir cebenin üretimi 4 günü buluyor

Sivrihisar cebesinin tamamen el emeğiyle üretildiğini vurgulayan Altay, "Altın külçesini eriterek tel haline getiriyoruz. Ardından örgü, çıkarma, yıkama, tarama, kilit, cila, parlatma ve yaldız işlemleri yapılıyor. Bir ürünün tamamlanması yaklaşık 3-4 günü buluyor" ifadelerini kullandı.

Fiyatı 1 milyon lirayı aşabiliyor

Üretimde ağırlıklı olarak 22 ayar altın kullandıklarını belirten Hüseyin Altay, Sivrihisar'da evlenen kadınlara gelenek gereği alınan bileziklerden birinin mutlaka Sivrihisar cebesi olduğunu söyledi. Altının değerli bir maden olması nedeniyle bu geleneğin 22 ayarla sürdürüldüğünü kayderek ürünlerin gramına ve modeline göre fiyatlarının değiştiğini anlatan Hüseyin Altay, "Yaptığımız cebeler ortalama 600 bin ile 1 milyon lira arasında değişiyor. Elmas kullanılan özel bir model için ise yaklaşık 1 milyon 700 bin lira fiyat verildiğini biliyorum" dedi.

"Yapay zeka bu mesleği bitiremez"

Mesleğin tamamen el işçiliğine dayandığını belirten Altay, yapay zekanın ve teknolojinin kuyumculukta Sivrihisar cebesi üretimini tehdit etmediğini ifade ederek, "Biz tamamen el emeğiyle çalışıyoruz. Bu meslek el emeği ve ustalık istiyor. Gençlere bu işi sevdirip mesleği öğretmeye devam ettiğimiz sürece yapay zekanın ve teknolojinin bu mesleği bitireceğini düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Sivrihisar, Kültür, Miras, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sivrihisar Cebesi: 1600 Yıllık Miras - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırıkkale’de 12 yıllık cinayet aydınlatıldı: 17 gözaltı Kırıkkale'de 12 yıllık cinayet aydınlatıldı: 17 gözaltı
Gurbetçilerden Kapıkule’de duygusal veda: Geldiğimizde sevinç, gittiğimizde hüzün Gurbetçilerden Kapıkule'de duygusal veda: Geldiğimizde sevinç, gittiğimizde hüzün
İstanbul’da ’Şapkalılar’ suç örgütüne operasyon: 9 gözaltı İstanbul'da 'Şapkalılar' suç örgütüne operasyon: 9 gözaltı
Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Yok artık Lukaku Daha sahaya çıkmadan taraftarı kendine hayran bıraktı Yok artık Lukaku! Daha sahaya çıkmadan taraftarı kendine hayran bıraktı
Erhan Çelik’in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti

10:05
Osimhen Galatasaray’dan ayrılacak mı Transfer yanıtı kafa karıştırdı
Osimhen Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transfer yanıtı kafa karıştırdı
09:48
Erden Timur’a taraftardan çağrı: Abi, kurtar bizi
Erden Timur'a taraftardan çağrı: Abi, kurtar bizi
09:33
Süleymancıların kara deposu Torbalarca evrakı imha etmişler
Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler
08:55
AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu
AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu
08:38
Olur mu dersiniz Altın için yapılan yıl sonu tahmin şaşırttı
Olur mu dersiniz? Altın için yapılan yıl sonu tahmin şaşırttı
08:30
Resmi Gazete’de yayımlandı: Araç kiralamada sistem baştan aşağı değişiyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: Araç kiralamada sistem baştan aşağı değişiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 10:14:35. #7.12#
SON DAKİKA: Sivrihisar Cebesi: 1600 Yıllık Miras - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.