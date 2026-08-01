Yangın Tahliye Hayvanları Sahiplerine İade Edildi

YANGINDA TAHLİYE EDİLEN HAYVANLAR SAHİPLERİ TARAFINDAN ALINDI

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Dutluoluk Mahallesi'nden çıkan orman yangın sırasında tahliye edilerek belediyenin hayvan pazarına yerleştirilen hayvanlar, bugün Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıklamasının ardından sahipleri tarafından alındı. Hayvanlar, traktör ve kamyonetlere bindirilerek Dutluoluk Mahallesi'ne götürüldü.

Hayvanlarını taşıma izninin birkaç saat önce verildiğini aktaran Elif Sulargil, "Sevinçliyim, köyümüze alevler gelmediği için çok mutluyum. Ama dağları gördüğümde çok üzüldüm. Durum içler acısı. Söndürme çalışmalarına destek veren herkese bin kere razı olsun. 3 gündür yangın nedeniyle tahliye edilen hayvanlarımıza hayvan pazarında bakıyoruz. Tüm ihtiyaçlarımızı burada karşılandı. Çok memnun kaldım. Milletimize, devletime teşekkür ediyorum" dedi.

Seza Nur ALPDÜNDAR-MELEK FIRAT/AYDIN,