Yangına Neden Olan Şüpheli Yakalandı

YANGINA SEBEP OLAN ŞÜPHELİ YAKALANDI; ALEVLERE MÜDAHALE DEVAM EDİYOR
İzmir'in Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi, sanayi bölgesinde saat 19.00 sıralarında çıkıp ormana sıçrayan yangına sebep olan M.E. isimli şüpheli, İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından tespit edildi. Şüphelinin çöpleri temizlemek amacıyla ateşi yaktığı belirtildi. Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Öte yandan, ekiplerin alevlere müdahalesi karadan devam ediyor.
Dinçer Can SONER/ İZMİR,
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