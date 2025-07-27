2 ÇOCUK BABASIYDI
Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki orman yangınına müdahale ederken kalp krizi geçirerek, tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybeden 2 çocuk babası itfaiye eri Ramazan Şaşkın, bugün Büyükorhan ilçesinde düzenlenecek cenaze töreniyle toprağa verilecek.
Osman SAK/ORHANELİ (Bursa),
Son Dakika › Güncel › Yangında Hayatını Kaybeden İtfaiyeci Toprağa Verilecek - Son Dakika
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