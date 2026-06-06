Yangında Hayatını Kaybeden Kadının Cenazesi Defnedildi - Son Dakika
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Yangında Hayatını Kaybeden Kadının Cenazesi Defnedildi

Yangında Hayatını Kaybeden Kadının Cenazesi Defnedildi
06.06.2026 17:47
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Erzurum'da çıkan yangında ölen diyaliz hastası Hacer Tikankuş'un cenazesi defnedildi.

Erzurum'da bir binada çıkan yangında hayatını kaybeden diyaliz hastası kadının cenazesi defnedildi.

Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde 5 katlı binanın birinci katında, 4 Haziran'da çıkan yangında yaşamını yitiren Hacer Tikankuş (71) için Narmanlı Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Tikankuş'un cenazesi kılınan namazın ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, aynı yangından yaralı kurtulan Tikankuş'un eşi Feramus, bekçi olarak görev yapan oğlu Yakup, aile yakınları ve çok sayıda polis katıldı.

TOKİ Kavak Konutları'nda 4 Haziran'da çıkan yangında Tikankuş yaşamını yitirmiş, dumandan etkilenen eşi ile bir komşusu da Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı.

Vali Aydın Baruş da olay yerinde incelemelerde bulunmuş, aile yakınlarını teselli etmiş ve gazetecilere yangının elektrikli ısıtıcıdan çıktığının tahmin edildiğini açıklamıştı. Baruş, tedaviye alınanları da hastanede ziyaret etmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Diyaliz, Diyaliz, Erzurum, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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