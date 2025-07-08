Yangında Kardeşini Kaybeden Avukattan Hukuk Mücadelesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yangında Kardeşini Kaybeden Avukattan Hukuk Mücadelesi

Yangında Kardeşini Kaybeden Avukattan Hukuk Mücadelesi
08.07.2025 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alp Mercan'ın ablası Nihan Ece Mercan, kardeşi ve arkadaşı için adalet arıyor.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangında otelde konaklayanları kurtarırken arkadaşıyla hayatını kaybeden Alp Mercan'ın ablası avukat Nihan Ece Mercan Hasarpa, kardeşi ve arkadaşı için hukuk mücadelesi veriyor.

Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangından arkadaşı tıp öğrencisi Yiğit Gençbay ile kurtulan ve insanları kurtarmak için tekrar girdiği otelde yaşamını yitiren makine mühendisi Alp Mercan'ın ablası Hasarpa, kardeşi ve arkadaşının haklarını savunmak için Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya katılıyor.

Hasarpa, AA muhabirine, ilk oturumun oldukça gergin geçtiğini, duygusal bir yük ve gerginliğini taşıdıklarını, hukuki süreçleri incelemeye çalıştıklarını, davanın makul sürede bitmesini istediklerini söyledi.

"Sanıklar arasındaki gülüşmeler bizi gerçekten zedeliyor"

Bugünkü duruşmada ailenin dinlenilmesini beklediklerini belirten Hasarpa, "Ailenin damadı ve bütün yönetimden sorumlu Emir Aras, duruşma boyunca uyudu. Ailenin yüzüne bakarak uyudu, başka şekillerde uyudu. Ayrıca diğer sanıklar arasında gülüşmelerin olduğunu görüyoruz. Bu bizi gerçekten derinden zedeliyor. Çünkü bizim gülecek bir şeyimiz yok." diye konuştu.

Hasarpa, sanıkların savunmalarında 5 aydır ailelerini göremediklerini beyan ettiklerini aktararak, "Ben on yaş küçük kardeşimi kaybettim. Ben bir daha kardeşimi hiç göremeyeceğim." dedi.

Yangın gecesini anlatan Nihan Ece Mercan Hasarpa, şöyle devam etti:

"Alp ve Yiğit görgü tanıklarının beyanına göre, birlikte insanları kurtarmışlar. En son insanı kurtardıktan sonra kurtardıkları kişiyi kontrol ediyorlar ve nabzının attığını görüyor. Kurtarılan kişiyi diğer insanlar çadırlara götürürken, kardeşim ve arkadaşı otelden gelen ses ve çığlıklara dayamayıp tekrar içeri girmişler. Biz kendilerinden kalanlara en son otelin 10'uncu katında ulaşabildik."

Arkadaşıyla hayatını kaybetmişti

Özel şirkette makine mühendisi olarak çalışan Alp Mercan (25) ve Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Yiğit Gençbay (25), kayak tatili için Grand Kartal Otel'e gitmişti.

Otelin aynı katında konaklayan iki yakın dost, 21 Ocak'ta sabaha karşı çıkan yangınla uyanmıştı. Dumanların arasından ilerleyerek binadan çıkan arkadaşlar, daha sonra yangında mahsur kalanları kurtarmak için yeniden otele girmişti.

Liseden bu yana birbirinden ayrılmayan iki arkadaş, insanlara yardım edebilmek için çabaladıkları esnada alevlerin arasında kalarak birlikte can vermişti.

Yiğit Gençbay ile Alp Mercan, Ankara'da düzenlenen cenaze törenleriyle son yolculuklarına uğurlanmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Kayak Merkezi, Kartalkaya, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Kaza, bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangında Kardeşini Kaybeden Avukattan Hukuk Mücadelesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gabriel Sara’dan Fenerbahçe sorusuna çarpıcı bir cevap: Çok sinir bozucular Gabriel Sara'dan Fenerbahçe sorusuna çarpıcı bir cevap: Çok sinir bozucular
ABD’den korkunç görüntüler: 80 kişi dakikalar içinde sel sularına kapılıp öldü ABD'den korkunç görüntüler: 80 kişi dakikalar içinde sel sularına kapılıp öldü
Erdoğan’dan Özel’e 500 bin liralık tazminat davası Erdoğan'dan Özel'e 500 bin liralık tazminat davası
Metan gazından şehit düşen askerleri madenciler çıkardı Metan gazından şehit düşen askerleri madenciler çıkardı
Pençe-Kilit şehidinin babasına haberi verilemedi Pençe-Kilit şehidinin babasına haberi verilemedi
Fenerbahçe, Milan Skriniar transferinde sona geldi Fenerbahçe, Milan Skriniar transferinde sona geldi
Ayşe Barım’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi Ayşe Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Köpekleri istismar edip öldürmekle suçlanan doktordan rezil savunma Köpekleri istismar edip öldürmekle suçlanan doktordan rezil savunma
Fenerbahçe muhabiri Nihat Mangura’nın acı günü Fenerbahçe muhabiri Nihat Mangura'nın acı günü
Evde beslenen aslan, yolda yürüyen kadın ve çocuklara saldırdı Evde beslenen aslan, yolda yürüyen kadın ve çocuklara saldırdı
Ayşe Barım’a tutukluluk devam kararı: Ünlüler gözyaşlarıyla adliyeden ayrıldı Ayşe Barım'a tutukluluk devam kararı: Ünlüler gözyaşlarıyla adliyeden ayrıldı

10:45
Bahçeli’den Özgür Özel’e hem tepki hem destek
Bahçeli'den Özgür Özel'e hem tepki hem destek
10:09
İmralı heyeti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasındaki görüşme ertelendi
İmralı heyeti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasındaki görüşme ertelendi
09:31
Baklava kutusundaki rüşvetle ilgili Özgür Özel’den çok konuşulacak sözler: Haberler iç açıcı değil
Baklava kutusundaki rüşvetle ilgili Özgür Özel'den çok konuşulacak sözler: Haberler iç açıcı değil
08:40
Gözaltındaki Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere adliyeye sevk edildi
Gözaltındaki Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere adliyeye sevk edildi
08:10
Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu
Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı? Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu
15:50
Yanan otelde denetim yapan sanıktan acılı aileleri çileden çıkaran savunma
Yanan otelde denetim yapan sanıktan acılı aileleri çileden çıkaran savunma
15:47
1. Lig’de yeni sezonun fikstürü çekildi İşte ilk haftanın maçları
1. Lig'de yeni sezonun fikstürü çekildi! İşte ilk haftanın maçları
15:39
12 askerin şehit olduğu olayla ilgili Bakan Güler’den ilk açıklama
12 askerin şehit olduğu olayla ilgili Bakan Güler'den ilk açıklama
15:30
Kıskanç sevgili dehşeti: Kız arkadaşıyla konuşan adamın kulağını kesti
Kıskanç sevgili dehşeti: Kız arkadaşıyla konuşan adamın kulağını kesti
15:21
Ayşe Barım’ın davasında 12 ünlü isim hakkında zorla getirme kararı
Ayşe Barım'ın davasında 12 ünlü isim hakkında zorla getirme kararı
15:16
Giresunspor’a Süper Lig müjdesi
Giresunspor'a Süper Lig müjdesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2025 11:18:17. #7.11#
SON DAKİKA: Yangında Kardeşini Kaybeden Avukattan Hukuk Mücadelesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.