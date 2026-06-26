Yangında Uçak Krizi: Kıyıya Yanaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yangında Uçak Krizi: Kıyıya Yanaştı

Yangında Uçak Krizi: Kıyıya Yanaştı
26.06.2026 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de yangın söndürme uçağı denizde dalga nedeniyle havalanamadı, güvenli şekilde kıyıya alındı.

HAVALANAMAYAN UÇAK KIYIYA YANAŞTIRILDI

Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangın, saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangına müdahale eden bir uçak, denizden su alırken dalga nedeniyle yeniden havalanamadı. Uçak, ekipler tarafından kıyıya yanaştırıldı. Çanakkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ezine ilçesi, Çamoba köyü kırsalında, 26 Ağustos 2025 Cuma günü saat 14.20 sıralarında yangın meydana gelmiştir. Yangına; 5 uçak, 2 helikopter ile havadan, 11 arazöz, 3 itfaiye aracı ile karadan ilgili kurumlarımızın koordinasyonunda müdahale edilerek ormanlık alana sirayet etmeden büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Müdahale sırasında görev yapan yangın söndürme uçaklarından biri, denizden su alımı esnasında denizin dalgalı olması nedeniyle kalkış gerçekleştirememiştir. Söz konusu uçak güvenli şekilde kıyıya yanaştırılmış olup pilotumuzun sağlık durumu iyidir ve emniyettedir. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlarımız ile Jandarma ekiplerimiz olay yerinde gerekli tedbirleri almış, süreç tüm kurumlarımızın koordinasyonu içerisinde yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA

Çanakkale, 3. Sayfa, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangında Uçak Krizi: Kıyıya Yanaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya’da yolsuzluk kıskacındaki Başbakan Pedro Sanchez’e istifa çağrıları yükseldi İspanya'da yolsuzluk kıskacındaki Başbakan Pedro Sanchez'e istifa çağrıları yükseldi
Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğu kaldırılıyor Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğu kaldırılıyor
Yüksek Mahkeme’den Trump’a yeşil ışık: Milyonlarca göçmeni sınır dışı edecek Yüksek Mahkeme'den Trump'a yeşil ışık: Milyonlarca göçmeni sınır dışı edecek
THK Başkanı Akın Ünal: Orman yangınları ile mücadele asli görevimiz değil THK Başkanı Akın Ünal: Orman yangınları ile mücadele asli görevimiz değil
Netanyahu’nun mezuniyet törenindeki konuşması “Evine dön“ sloganlarıyla kesildi Netanyahu’nun mezuniyet törenindeki konuşması "Evine dön" sloganlarıyla kesildi
CHP Milletvekili Gürsel Erol’dan Londra’da AK Parti hükümetine övgü dolu sözler: Her ülkenin harcı değil CHP Milletvekili Gürsel Erol'dan Londra’da AK Parti hükümetine övgü dolu sözler: Her ülkenin harcı değil

17:52
İbrahim Hacıosmanoğlu’nun okuma yazmayı 4. sınıfta öğrendiği ortaya çıktı
İbrahim Hacıosmanoğlu’nun okuma yazmayı 4. sınıfta öğrendiği ortaya çıktı
17:35
Niğde’de havai fişek fabrikasında patlama Ölü ve yaralı var
Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama! Ölü ve yaralı var
16:39
Fatih Ürek’in dudak uçuklatan mirası için karar verildi Hepsi tek tek satılacak
Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası için karar verildi! Hepsi tek tek satılacak
16:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ihracatçıya müjde: Reeskont kredilerinin yıllık limitini 5 milyar liraya çıkarıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracatçıya müjde: Reeskont kredilerinin yıllık limitini 5 milyar liraya çıkarıyoruz
15:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
14:46
3 kardeşe acı veda Cenazede tüm şehir yasa boğuldu
3 kardeşe acı veda! Cenazede tüm şehir yasa boğuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 18:22:55. #7.13#
SON DAKİKA: Yangında Uçak Krizi: Kıyıya Yanaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.