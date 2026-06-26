Yangında Uçak Krizi: Kıyıya Yanaştı

HAVALANAMAYAN UÇAK KIYIYA YANAŞTIRILDI

Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangın, saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangına müdahale eden bir uçak, denizden su alırken dalga nedeniyle yeniden havalanamadı. Uçak, ekipler tarafından kıyıya yanaştırıldı. Çanakkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ezine ilçesi, Çamoba köyü kırsalında, 26 Ağustos 2025 Cuma günü saat 14.20 sıralarında yangın meydana gelmiştir. Yangına; 5 uçak, 2 helikopter ile havadan, 11 arazöz, 3 itfaiye aracı ile karadan ilgili kurumlarımızın koordinasyonunda müdahale edilerek ormanlık alana sirayet etmeden büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Müdahale sırasında görev yapan yangın söndürme uçaklarından biri, denizden su alımı esnasında denizin dalgalı olması nedeniyle kalkış gerçekleştirememiştir. Söz konusu uçak güvenli şekilde kıyıya yanaştırılmış olup pilotumuzun sağlık durumu iyidir ve emniyettedir. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlarımız ile Jandarma ekiplerimiz olay yerinde gerekli tedbirleri almış, süreç tüm kurumlarımızın koordinasyonu içerisinde yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,