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Yangınlar Kontrol Altına Alınıyor

Yangınlar Kontrol Altına Alınıyor
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Bakan Yumaklı, 169 yangından 163'ünün kontrol altına alındığını, 6 yangına müdahalenin sürdüğünü açıkladı.

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dünden bu yana çıkan 169 yangından 163'ünün tamamen kontrol altına alındığını, 5 ildeki 6 yangına ise havadan ve karadan müdahalenin sürdüğünü bildirdi.

Bakan Yumaklı, dünden bu yana Türkiye genelinde çıkan 169 yangından 163'ünün tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yumaklı, yangınların 110'unun orman dışı alanda meydana geldiğini belirtti.

Bakan Yumaklı, Antalya'nın Kaş ilçesi ile Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki yangınların da tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Devam eden 6 yangına ilişkin son durumu da paylaşan Yumaklı, Mersin'in Gülnar ve Muğla'nın Seydikemer ilçelerindeki yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını, Antalya'nın Alanya ve Muğla'nın Fethiye ilçelerindeki yangınların ise enerjisinin düşürüldüğünü ifade etti.

Aydın'ın Çine ve Balıkesir'in Gömeç ilçelerindeki yangınları kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesinin sürdüğünü aktaran Yumaklı, "Orman kahramanları Yeşil Vatan için mücadele ediyor. Sen de yeni yangınlara sebep olma." çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA

Orman Yangınları, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

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