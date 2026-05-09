Yankesicilikle Telefon Çalan İki Şüpheli Tutuklandı

Şişli'de yankesicilik yöntemiyle bir kadının cep telefonunu çaldığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.
19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezindeki mağazada cep telefonunun olmadığını fark eden bir kadın, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, cep telefonunun 2 şüpheli tarafından yankesicilik yöntemiyle çalındığını belirledi.
Kimlikleri tespit edilen şüpheliler Ö.D.A. ve A.A, Esenler'de gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan şüphelilerin, yankesicilik yöntemiyle cep telefonunu çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
