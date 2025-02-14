Yankı Bağcıoğlu: Şehit Yakınları ve Gazilerin Sorunlarına İlişkin 18 Kanun Teklifi Verildi ve Halen Komisyonlarda Beklemekte - Son Dakika
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Yankı Bağcıoğlu: Şehit Yakınları ve Gazilerin Sorunlarına İlişkin 18 Kanun Teklifi Verildi ve Halen Komisyonlarda Beklemekte

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, şehit yakınlarının, gazilerin ve emekli askerlerin yaşadığı sorunlara dikkati çekerek, "Şehit yakınları ve gazilerin sorunlarıyla ilgili sayın vekillerimiz tarafından 18 kanun teklifi verildi ve halen komisyonlarda beklemekte" dedi.

14.02.2025 15:00
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, şehit yakınlarının, gazilerin ve emekli askerlerin yaşadığı sorunlara dikkati çekerek, "Şehit yakınları ve gazilerin sorunlarıyla ilgili sayın vekillerimiz tarafından 18 kanun teklifi verildi ve halen komisyonlarda beklemekte" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ile birlikte, Çanakkale'de şehit yakınlarının, gazilerin ve emekli askerlerin kurduğu dernekleri ziyaret etmeden önce videolu bir açıklama yaptı. Bağcıoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bugün, on binlerce şehidimizin yattığı ve ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün harp tarihini altın harflerle ismini yazdırdığı, kutsal topraklar kabul edebileceğimiz Çanakkale'deyiz. Milli Savunma Komisyonu Sözcüsü, Çanakkale Milletvekilimiz Sayın Özgür Ceylan ve Kayseri Milletvekilimiz Aşkın Genç ile aziz şehitlerimizin fedakar yakınlarının ve kahraman gazilerimizin kurduğu dernekleri, ayrıca TSK'da yıllarca görev yapmış emekli askerlerin kurduğu dernekleri ziyaret edip, sorunlarını dinleyeceğiz.

"Kanun tekliflerinin bir an önce yasalaştırılmasını teklif ediyoruz"

Özellikle vurgulamam gereken konu; şehit yakınları ve gazilerin sorunları. Bu konuyla ilgili sayın vekillerimiz tarafından 18 kanun teklifi verildi ve halen komisyonlarda beklemekte. Ağustos ayında verilen kanun tekliflerinin, siyaset dışı kabul edilerek bir an önce yasalaştırılmasını teklif ediyoruz. Bunlar içerisinde gazilerin emsal durumları, düzenlemeleri, terörle mücadelede yer alıp gazi sayılmayan kahramanların durumları, hastanelerde ampute olmuş ayağıyla günlerce randevu bekleyen gazilerimizin durumları, eğitim desteği gibi çok değişik konular var. Buradan 18 kanun teklifini tekrar hatırlatıyoruz.

Emekli askerlerin durumundan da bahsetmek lazım. Geçtiğimiz hafta içinde yapılan bir araştırmada, TSK'nın tüm emekli personellerinin -statü farkı olmaksızın- yoksulluk sınırında emekli maaşı aldığını, emekli astsubaylar ile bir kısım binbaşıların açlık sınırında emekli maaşı aldıkları ortaya konuldu. Özellikle emekli astsubayların ve bazı binbaşıların özlük hakları sorunlarının bir an önce gündeme getirilip çözümlenmesini talep ediyoruz. Bu konuda Milli Savunma Bakanlığı'nın çalışmaları olduğunu, ama Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından da bu sürecin desteklenmesini ve Temmuz ayına kadar yasalaştırılmasını talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Yankı Bağcıoğlu, Güvenlik, Politika, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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