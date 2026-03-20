Yanlış Havalede 1 Milyon Lira Gönderdi

Burdur'da bir telefon bayisinden 116 bin 500 lira değerinde telefon satın alan iş insanı parasını bir süre sonra IBAN numarasıyla banka hesabına gönderdi. Hesabını kontrol eden işletme sahibi Ali Çelik, iş insanının yanlışlıkla 1 milyon 116 bin 505 lira gönderdiğini fark edince, paranın fazla kısmını iade etti. Ali Çelik, "Müşterimize telefon satışı yaptık. Telefonun bedeli 116 bin 500 lira. Faturayı kesip müşterimize gönderdik. Hesaplarımızı kontrol ettiğimizde paranın fazla olduğunu fark ettik. 1 milyon 116 bin 505 lira gönderilmiş. Müşterimiz de fark etmiş, biz de fark ettik. Müşterimize parayı iade ettik" dedi. 21 yıldır iletişim sektöründe çalıştığını belirten Çelik, "Daha önce de bu tür olaylarla karşılaştık ama küçük rakamlardı. İlk defa bu şekilde yüksek bir rakamla karşılaştık. Parayı anında 'yanlış gönderilen' açıklamasıyla iade ettik" diye konuştu.