Yanlış Kimlikten Kaçan Şüpheli Tutuklandı

Kayseri'de yanlış kimlik bilgisi verdiği fark edilince kaçmaya çalışan ve kovalamaca sonucu kendisini yakalayan polise tabanca doğrulttuğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi, Kaleönü Caddesi'ndeki trafik denetiminde kontrol için durdurulan T.B.G'nin yanlış kimlik bilgisi vermesi polislerce tespit edildi.

Ekipler, durumunun fark edildiğini anlayınca kontrol noktasından yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliyi kovalamaya başladı.

Kovalama esnasında dengesini kaybedip yere düştüğü anda belinden çıkardığı tabancayı trafik polisine doğrultan şüpheli, gözaltına alındı.

İncelemede, T.B.G'nin 3 suçtan aranması olduğu için ekiplere yanlış kimlik bilgisi verdiği ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan zanlının kaçmaya çalışırken dengesini kaybedip yere düşmesi ve bu esnada belinden çıkardığı tabancayı polise doğrultması, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.