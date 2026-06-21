Yanlış Okula Giden Adaya Jandarma Yardımı

Samsun'un Havza ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) için yanlış binaya giden öğrenciye jandarma ekipleri yardımcı oldu.

Sınava girmek üzere Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havza Meslek Yüksekokuluna gelen aday, sınav giriş süresinin dolmasına kısa süre kala yanlış okulda olduğunu fark etti.

Durumu fark eden ve okul önünde görev yapan Havza İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ekipleri, aracı bulunmayan adayı yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesine ulaştırdı.

Jandarma ekiplerinin desteği sayesinde aday sınava zamanında yetişti.