Yapay Zeka ile Dolandırıcılık: B.N.E. Gözaltında - Son Dakika
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Yapay Zeka ile Dolandırıcılık: B.N.E. Gözaltında

Yapay Zeka ile Dolandırıcılık: B.N.E. Gözaltında
10.06.2026 22:31
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B.N.E., MİT ve yöneticilerle irtibatlıymış gibi yapay zeka fotoğrafları paylaşıp gözaltına alındı.

SANAL medya üzerinden paylaştığı yapay zeka üretimi fotoğraflarla kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve kamu yöneticileriyle irtibatlıymış gibi gösteren B.N.E., gözaltına alındı.

Gaziantep'te oturduğu öğrenilen B.N.E.'nin uzun süredir kendisini kamu yöneticileri ve birimleriyle irtibatlı gösteren yapay zeka destekli içerikler üretip sanal medya hesaplarında paylaştığı tespit edildi. Aralarında MİT Başkanı İbrahim Kalın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de olduğu kişilerle görüşmüş gibi fotoğraf paylaşan B.N.E., Gaziantep Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. B.N.E. hakkında 'kişisel bilgileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçlarından UYAP kaydının bulunduğu, şüphelinin bu yıl Gaziantep Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçlarından da gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Millî İstihbarat Teşkilatı, Yapay Zeka, Gaziantep, Teknoloji, Politika, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Kamu, Son Dakika

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