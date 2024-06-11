İskoçya'da Yapay Zeka Kanser Teşhisinde Yüksek Başarı Sağlıyor - Son Dakika
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İskoçya'da Yapay Zeka Kanser Teşhisinde Yüksek Başarı Sağlıyor

İskoçya\'da Yapay Zeka Kanser Teşhisinde Yüksek Başarı Sağlıyor

İskoçya'da yapılan bir araştırmada, yapay zeka kullanılarak kanser hastalıklarının doğru bir şekilde tespit edilebileceği ortaya çıktı. Glasgow Üniversitesi'nden bir ekip, geliştirdikleri bir bilgisayar programı sayesinde patologların kanser teşhisi koymasının kolaylaşabileceğini açıkladı. Yapay zeka algoritması, binlerce yüksek çözünürlüklü görüntüyü analiz ederek kanser hücrelerini tanıma ve sınıflandırma sürecinde yüzde 99 doğruluk oranıyla ayrım yapabildi. Ayrıca, göğüs ve prostat gibi diğer kanser çeşitlerinde de tutarlı sonuçlar elde edildiği belirtildi.

11.06.2024 17:27
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İskoçya'da araştırmacılar, kanseri yüksek oranda doğru tespit etmek için yapay zekadan yararlandıkları bilgisayar programı geliştirdi.

Glasgow Üniversitesinden yapay zeka uzmanları ve kanser hakkında çalışmalar yapan bilim insanlarından oluşan bir ekip, kanser hastalıklarının teşhisinin kolaylaşması için yapay zeka teknolojisinden yararlandı.

Araştırmacılar, geliştirdikleri "Histomorfolojik Fenotip Öğrenme" (HPL) adlı programla patologların kanser teşhisi koymasının kolaylaşıp hızlanabileceğini açıkladı.

Çalışma kapsamında, ABD Kanser Enstitüsünün Kanser Genom Atlası veri tabanındaki 452 hastanın akciğer doku örneklerinin binlerce yüksek çözünürlüklü görüntüleri toplandı.

Araştırmacılar, görüntüleri analiz etmek ve görüntülerdeki örüntüleri tespit etmek için kendi kendini eğiten bir algoritma geliştirdi.

Görüntüleri binlerce küçük kareye ayıran algoritmanın, doku örneklerindeki hücrelerin görsel özelliklerini tanıma ve sınıflandırma sürecinde kendini eğiterek yüzde 99 doğruluk oranıyla ayrım yapabildiğini saptadı.

Doktorlar, kanserin tekrarlama olasılığını ve zamanlamasını yüzde 64 oranında doğru tahmin ederken, HPL'de bu oranın yüzde 72 olduğu gözlemlendi.

Öte yandan, araştırmacılar bu yapay zeka sistemi ile göğüs ve prostat gibi 10 kanser çeşidinde de tutarlı sonuçlar elde etti.

Araştırma, "Nature Communications" isimli dergide paylaşıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İskoçya'da Yapay Zeka Kanser Teşhisinde Yüksek Başarı Sağlıyor - Son Dakika

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