Yapay Zeka Politikaları Derneği 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Yapay Zeka Politikaları Derneği 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Yapay Zeka Politikaları Derneği 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Yapay Zeka Politikaları Derneği'nin (AIPA) 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Bilkent'te bir otelde düzenlendi. Toplantıda, derneğin kuruluşundan itibaren gerçekleştirdiği faaliyetlerin anlatıldığı bir film gösterimi yapıldı. AIPA Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, yapay zeka alanındaki gelişmelerin Türkiye'nin rekabet gücünü artıracağını belirtti. Konuşmalardan sonra yapılan oy verme işlemi sonucunda mevcut başkan ve yönetim kurulu yeniden seçildi.

24.02.2024 15:31  Güncelleme: 15:34
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Yapay Zeka Politikaları Derneği'nin (AIPA) 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı düzenlendi.

Bilkent'te bir otelde düzenlenen toplantı, derneğin kuruluşundan itibaren gerçekleştirdiği faaliyetleri anlatan film gösterimiyle başladı.

Gösterimin ardından konuşma yapan Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, yapay zeka alanındaki gelişmelerle Türkiye'nin rekabet gücünü artıracağını ifade etti.

Tarihte yer alan devrim niteliğindeki birçok gelişmede heyecan ve merakla, korku ve kaygının karşı karşıya olduğunu söyleyen Küçükşabanoğlu, "19. yüzyılda tekstil işçisinin, işini elinden alacağı endişesiyle dokuma makinelerini kırması da buna örnektir." dedi.

Küçükşabanoğlu, "2030 yılına kadar yapay zekanın yaklaşık 15,7 trilyon dolarlık bir ekonomik hacme ulaşması bekleniyor. Türkiye'nin yeni dünyada herkesten bir adım önde olması için teknoloji konusunu, siyaset üstü bir konu olarak görmeli ve konumlandırmalıyız." ifadesini kullandı.

Toplantıda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz da yapay zekanın önemine vurgu yaparak teknolojinin imkanlarından azami ölçüde istifade etmeye gayret gösterdiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından oy verme işlemine geçildi.

Mevcut başkan Zafer Küçükşabanoğlu başkanlığında oluşturulan yönetim kurulu yeniden seçildi.

Kaynak: AA

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