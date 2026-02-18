Konyaaltı'nda "Yapay Zeka" Konuşulacak - Son Dakika
Konyaaltı'nda "Yapay Zeka" Konuşulacak

18.02.2026 12:19  Güncelleme: 13:09
Antalya'da Konyaaltı Belediyesi'nin 'Bilim, Kültür ve Sanat Buluşmaları' kapsamında Prof. Dr. Özgür Martin, 'Yapay Zeka Neden Bazen Uydurur' başlıklı konferans verecek. Etkinlik 21 Şubat'ta ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi'nin " Bilim, Kültür ve Sanat Buluşmaları" kapsamında Prof. Dr. Özgür Martin, "Yapay Zeka Neden Bazen Uydurur" başlıklı konferansta katılımcılarla bir araya gelecek. Etkinlik, 21 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te Konyaaltı Belediyesi Ahmet Tunç Salonu'nda gerçekleşecek.

Konyaaltı Belediyesi, Bilim, Kültür ve Sanat Buluşmaları kapsamında yapay zeka alanında önemli bir konferansa ev sahipliği yapacak. Prof. Dr. Özgür Martin'in konuşmacı olarak katılacağı programda, yapay zeka sistemlerinin zaman zaman gerçeğe aykırı bilgiler üretmesinin nedenleri ele alınacak.

Bilim, Kültür ve Sanat Buluşmaları kapsamında 6'ncısı düzenlenecek etkinlik, Konyaaltı Belediyesi Ahmet Tunç Salonu'nda gerçekleştirilecek. Etkinlik, 21 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te başlayacak ve ücretsiz olacak.

Belediye yetkilileri, etkinliğin tüm vatandaşlara açık olduğunu belirterek yapay zeka teknolojilerine ilgi duyan vatandaşları programa davet etti.

Kaynak: ANKA

