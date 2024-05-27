Yapay Zeka ve Kadın Webinar Serisi Başladı - Son Dakika
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Yapay Zeka ve Kadın Webinar Serisi Başladı

Yapay Zeka ve Kadın Webinar Serisi Başladı

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından düzenlenen "Yapay Zeka ve Kadın" temalı webinar serisi, Doç. Dr. Enis Doko'nun "Yapay Zeka Aşık Olabilir mi?" başlıklı sunumuyla başladı. Sunumda yapay zekanın çalışma ilkeleri ve veri analizi konuları ele alındı. Ayrıca yapay zekanın toplumsal kalıpların dışına çıkamadığı ve duygusal kapasitesi tartışıldı. Webinar serisi, 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne hazırlık niteliği taşıyor.

27.05.2024 15:57
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Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM), "Yapay Zeka ve Kadın" temalı webinar serisinin ilk konuğu "Yapay Zeka Aşık Olabilir mi?" başlıklı sunumuyla Doç. Dr. Enis Doko oldu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, KADEM'in webinar serisi, İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Doç. Dr. Doko'nun 24 Mayıs'taki sunumuyla başladı.

"Yapay Zeka Aşık Olabilir mi?" başlıklı sunumda bu kavramı, türlerini ve ayrımlarını tanıtan Doko, her geçen gün gelişmeye devam eden bu teknolojinin çalışma ilkelerinin anlaşılması için genel bir çerçeve sundu.

Doko, insan zekasını taklit veya simüle ederek çalışan bir sistem olan YZ'nin temel amacının "sorun çözme" olduğunu belirterek, sahip olduğu veriyi edindiği kaynağın kilit önemde olduğunu kaydetti.

Anglosakson coğrafyadan gelen ChatGPT'nin Batı kültürüne uygun bir soru sorma ve cevaplama biçimine sahip olduğuna dikkati çeken Doko, "Yapay zekayı kullanarak işe alım yapan Amazon, daha çok erkekleri işe aldığını görünce bu yöntemden vazgeçmek zorunda kaldı. Bunun nedeni söz konusu teknolojinin edindiği veriye dayalı olarak analiz yapabilmesi. Data, daha önce işe alınan kişilerin çoğunlukla erkek olduğunu ortaya koyunca, çalışanların erkek olmasını gerekli bir özellik gibi değerlendirmiş olmalı." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Doko, yapay zekanın verili dataya göre hareket ettiğini, bahsedilen örneklerde kullanılan yapay zeka uygulamasının objektif olmadığını, ayrıca adaletsiz ve önyargılı sonuçlara varabildiğini anlattı.

Güncelde kullanılan yapay zeka uygulamalarının toplumsal kalıpların dışına çıkamadığının vurgulandığı webinarda, söz konusu teknolojinin duygusal kapasitesi ve insana özgü duyguların yapay zeka tarafından tecrübe edilip edilemeyeceği de tartışıldı.

Sunumun sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayan Doko, yapay zekanın tehdit olarak görülmesinin altında yatan nedeni ise "öngörülemezlik" olarak niteledi.

Seminer programına internet sitesinden erişilebiliyor

İlerleyen günlerdeki webinarlarda, "Yapay Zekanın Sunduğu Bilgiye Erişim İmkanı", "Yapay Zeka ve Etik", "Yapay Zeka Hukuk Uygulamalarını Nasıl Dönüştürecek?", "Etik Ufuklar: Yapay Zekanın Geleceğine Yön Vermek", "Yapay Zeka ve Toplumsal Cinsiyet", "Yapay Zeka ve Geleceği Şekillendirmek" konuları da ele alınacak.

KADEM'in akademisyenler, öğrenciler ve "Yapay Zeka ve Kadın" konusuna ilgi duyan herkes için bilgi ve tartışma platformu sunmayı amaçladığı webinar serisi hakkında bilgi almak ve kaydolmak için "Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi" internet sayfası ziyaret edilebiliyor.

6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne hazırlık

"Yapay Zeka ve Kadın" webinar serisi, vakfın 8-9 Kasım'da İstanbul'da düzenleyeceği 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne de hazırlık niteliği taşıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilecek zirvenin ana teması "Yapay Zeka ve Kadın" olarak belirlendi.

Vakıf, webinar serisi aracılığıyla, zirve öncesinde konuya ilişkin daha derinlemesine bir anlayış geliştirilmesine yardımcı olmayı, alana ilgi duyanlar ile çalışmalar yürüten uzmanları bir araya getirmeyi ve farklı bakış açılarını keşfetmeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA

Demokrasi, Kadın, Güncel, Son Dakika

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