Yapay Zeka ve Medya Etiği Paneli

13.02.2026 16:24
Kastamonu Üniversitesi'nde, yapay zeka ve medya etiği üzerine panel düzenlendi ve uzmanlar konuştu.

Kastamonu Üniversitesi Basın Öğrenci Topluluğu tarafından, "Yapay Zeka Çağında Medya Etiği ve Sorumlu Gazetecilik" paneli düzenlendi.

Merkez Kütüphanesi Cemil Meriç Salonu'nda düzenlenen söyleşiye bir internet sitesinin genel yayın yönetmeni Doğukan Gezer, genel yayın yönetmen yardımcısı Suat Özdemir, içerik editörü Esmanur Küçükislamoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Programın açılışında konuşan Kastamonu Üniversitesi Topluluk Danışmanı ve İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Zuhal Ergün, dijitalleşme sürecinin gazetecilik üzerindeki etkilerine değindi.

Ergün, yapay zeka uygulamalarının medya alanında hem yeni imkanlar sunduğunu hem de çeşitli sorumluluklar ortaya çıkardığını söyledi.

Doğukan Gezer ise dijital medyada "creator gazeteci" anlayışının öne çıktığına işaret ederek, sadece bir alanda uzmanlaşmanın yeterli olmadığını, haberin üretiminden dağıtımına kadar tüm aşamaların bilinmesi gerektiğini belirtti.

Programda Suat Özdemir ile Esmanur Küçükislamoğlu da içerik üretiminin güncel dinamiklerine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Panel, soruların cevaplanmasının ardından konuşmacılara plaket takdimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

