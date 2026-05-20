Yapay Zeka ve Sanat Sempozyumu İstanbul'da

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "6. İstanbul Dijital Sanat Festivali" kapsamında düzenlenen "Sentetik Görsellik: Yapay Zeka Sonrası Sanat ve Tasarım" sempozyumu 3-4 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleşecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Mezo tarafından hayata geçirilen festivalde, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Sanat ve Tasarım Fakültesi yapay zekanın sanat ve tasarımdaki dönüşü üzerine bir sempozyum düzenliyor.

Sempozyumda görselliğin ontolojik dönüşümü, yaratıcı ajanlık ve işbirlikçi üretim modelleri, algoritmik küratörlük, oyun ve animasyonda yapay zeka, performansta dijitalleşme ve yaratıcı yapay zeka uygulamaları gibi güncel başlıklar üzerine konuşmalar gerçekleşecek.

Etkinlik akademisyenler, sanatçılar, tasarımcılar ve öğrencileri bir araya getirerek yapay zekanın dahil olduğu sanat üretimlerindeki ontolojik, etik ve estetik dönüşümleri ele almayı amaçlıyor.

Moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi İsmail Erim Gülaçtı üstleneceği sempozyumda Prof. Dr. Selçuk Artut, Öğr. Gör. Christopher Çolak ve Av. Figen Koral konuşmacı olarak yer alacak.

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik'in onursal başkanlığında ve YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Kahraman'ın başkanlığında gerçekleştirilecek sempozyum, sanat ve teknoloji alanındaki güncel tartışmaları görünür kılmayı hedefliyor.

Katılımın ücretsiz olduğu sempozyumda sunulan bildirilerin tam metinleri daha sonra kitap halinde yayınlanacak.