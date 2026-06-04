Yapay Zeka ve Sanat Sempozyumu Sona Eriyor - Son Dakika
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Yapay Zeka ve Sanat Sempozyumu Sona Eriyor

04.06.2026 13:31
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İstanbul Dijital Sanat Festivali'nde yapay zeka odaklı sempozyum, yarın kapanış yapacak.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "6. İstanbul Dijital Sanat Festivali" kapsamında düzenlenen "Sentetik Görsellik: Yapay Zeka Sonrası Sanat ve Tasarım" sempozyumu, yarın sona erecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Mezo tarafından hayata geçirilen festivalde, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Sanat ve Tasarım Fakültesi yapay zekanın sanat ve tasarımdaki dönüşü üzerine bir sempozyum düzenliyor.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) devam eden sempozyumda, görselliğin ontolojik dönüşümü, yaratıcı ajanlık ve işbirlikçi üretim modelleri, algoritmik küratörlük, oyun ve animasyonda yapay zeka, performansta dijitalleşme ve yaratıcı yapay zeka uygulamaları gibi güncel başlıklar üzerine konuşmalar gerçekleşiyor.

Etkinlik akademisyenler, sanatçılar, tasarımcılar ve öğrencileri bir araya getirerek yapay zekanın dahil olduğu sanat üretimlerindeki ontolojik, etik ve estetik dönüşümleri ele almayı amaçlıyor.

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik'in onursal başkanlığında ve YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Kahraman'ın başkanlığında gerçekleştirilen sempozyum, sanat ve teknoloji alanındaki güncel tartışmaları görünür kılmayı hedefliyor.

Sempozyumda dün "Sentetik Görsellik: Estetik, Emek, Hukuk" panelinin yanı sıra "Bedenin, Kurumun ve İmgenin Sınırları", "Form, İmge, Eğitim: Tasarım Pratiklerinde Yapay Zeka" oturumları gerçekleştirdi.

Bugün ise "Pedagoji ve Pratiğin Dönüşümü", "Hafıza, Hak ve Yeniden Üretim", "Sentetiğin Politik Ekonomisi", "Araç mı, Ortak mı? Yapay Zeka ile Tasarım Pratikleri", "Müfredattan Arşive", "Bakışın Politiği: Temsil, Mekan, Makine", "Üretimden İstihdama: Grafik Tasarımın Dönüşen Sahası", "Görüntü, Mekan, Standartlaşma" ile "Otorite ve Eleştiri: Sinemadan Tekstile" oturumları düzenlenecek.

Yarın "Aura, Hak, Hususiyet" oturumuyla başlayacak sempozyumda ayrıca "Özgünlük ve Etik: Süreçlere Bakış" konusu konuşulacak.

Sempozyumun kapanışı ise YTÜ Davutpaşa Kampüsü Tarihi Hamam Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Katılımın ücretsiz olduğu sempozyumda sunulan bildirilerin tam metinleri daha sonra kitap halinde yayınlanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yapay Zeka ve Sanat Sempozyumu Sona Eriyor - Son Dakika

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