Yapay Zeka Yatırımlarında Sürdürülebilir Değer İçin Dijital Omurga Şart

IAS, şirketlerin yapay zeka yatırımlarından sürdürülebilir değer üretebilmesi için güçlü algoritmalar kadar nitelikli veri, entegre sistem mimarisi ve sağlam bir dijital omurgaya ihtiyaç olduğunu vurguluyor. IAS CTO'su Bahtiyar Tan, veri siloları ve entegre olmayan sistemlerin yapay zeka projelerinin etkisini sınırladığını belirtiyor.

Küresel yapay zeka yatırımları rekor hızla artarken, kurumların teknoloji altyapılarında biriken yapısal yükler büyümeye devam ediyor. Dijital borç olarak tanımlanan bu sorunlar, eski kod yapıları, tamamlanmamış entegrasyonlar ve veri silolarından besleniyor. McKinsey verilerine göre teknik borç, şirketlerin BT bilançolarının yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

Tan, yapay zeka yatırımlarının çarpık dijitalleşmeyi derinleştirmemesi için planlı bir dönüşüm yaklaşımı benimsenmesi gerektiğini söylüyor. Yapay zekanın gerçek değeri, sağlam bir temel üzerinde yükseldiğinde sürdürülebilir rekabet avantajına dönüşebiliyor.