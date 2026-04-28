Yapay Zeka Yatırımlarında Sürdürülebilir Değer İçin Dijital Omurga Şart
Yapay Zeka Yatırımlarında Sürdürülebilir Değer İçin Dijital Omurga Şart

28.04.2026 13:54
IAS, yapay zeka yatırımlarının artmasına rağmen kurumların dijital borç, veri siloları ve entegre olmayan sistemler nedeniyle beklenen verimi alamadığını belirtiyor. Güçlü bir dijital altyapı ve planlı dönüşüm, başarının anahtarı olarak görülüyor.

IAS, şirketlerin yapay zeka yatırımlarından sürdürülebilir değer üretebilmesi için güçlü algoritmalar kadar nitelikli veri, entegre sistem mimarisi ve sağlam bir dijital omurgaya ihtiyaç olduğunu vurguluyor. IAS CTO'su Bahtiyar Tan, veri siloları ve entegre olmayan sistemlerin yapay zeka projelerinin etkisini sınırladığını belirtiyor.

Küresel yapay zeka yatırımları rekor hızla artarken, kurumların teknoloji altyapılarında biriken yapısal yükler büyümeye devam ediyor. Dijital borç olarak tanımlanan bu sorunlar, eski kod yapıları, tamamlanmamış entegrasyonlar ve veri silolarından besleniyor. McKinsey verilerine göre teknik borç, şirketlerin BT bilançolarının yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

Tan, yapay zeka yatırımlarının çarpık dijitalleşmeyi derinleştirmemesi için planlı bir dönüşüm yaklaşımı benimsenmesi gerektiğini söylüyor. Yapay zekanın gerçek değeri, sağlam bir temel üzerinde yükseldiğinde sürdürülebilir rekabet avantajına dönüşebiliyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Yapay Zeka, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzyılın Konut Projesi’nde kura süreci tamamlandı İstanbul’a 100 bin konut Yüzyılın Konut Projesi'nde kura süreci tamamlandı! İstanbul'a 100 bin konut
Gülistan yakın arkadaşı Rojwelat’ın ailesinden savcılığa suç duyurusu Gülistan yakın arkadaşı Rojwelat'ın ailesinden savcılığa suç duyurusu
İşte Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki son görüntüleri İşte Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki son görüntüleri
Cips devinde maaşlar 110 bin TL’ye çıktı Cips devinde maaşlar 110 bin TL’ye çıktı
Futbolseverlere müjde Dev maçlar artık şifresiz kanalda Futbolseverlere müjde! Dev maçlar artık şifresiz kanalda
Eski Vali Tuncay Sonel’in tutukluluğuna itiraz reddedildi Eski Vali Tuncay Sonel'in tutukluluğuna itiraz reddedildi

14:26
Sözleri büyük yankı uyandırdı Fenerbahçe başkan adayı Barış Göktürk kimdir
Sözleri büyük yankı uyandırdı! Fenerbahçe başkan adayı Barış Göktürk kimdir?
14:10
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam
13:45
Fenerbahçe’de seçim yarışı başladı İşte Saran’ın koltuğuna talip olan iki isim
Fenerbahçe'de seçim yarışı başladı! İşte Saran'ın koltuğuna talip olan iki isim
13:27
ABD-İran barış masası henüz devrilmedi Milyonları umutlandıran mesaj
ABD-İran barış masası henüz devrilmedi! Milyonları umutlandıran mesaj
13:05
Fenerbahçe seçime gidiyor Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
12:39
Otel odasında asılı bulunan Başak’ın ölümünde sır perdesi aralandı
Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
