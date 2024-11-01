Yapay Zeka Zirvesi İstanbul'da Tamamlandı - Son Dakika
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Yapay Zeka Zirvesi İstanbul'da Tamamlandı

TRAI'ın düzenlediği zirvede yapay zeka panelleri ve eğitimleri ile farkındalık artırıldı.

01.11.2024 18:16
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Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifinin (TRAI) düzenlediği Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nin ikinci gününde yapay zeka teknolojisine dair birçok başlıkta çevrim içi panel, konuşma ve eğitimler düzenlendi.

Türkiye'deki yapay zeka farkındalığını artırmak ve ekosistemi geliştirmek amacıyla kurulan TRAI'ın 7 yıldır düzenlediği zirve ikinci gün oturumlarıyla sona erdi.

İstanbul'da gerçekleştirilen zirve "yapay zeka çok gerçek" temasıyla düzenlendi.

Etkinliğin ilk gününde, büyük dil modelleri, açık kaynak ve yapay zekanın demokratikleştirilmesi, üretken yapay zeka ile endüstri devrimi, yapay zeka ile farklı sektörlerin dönüşüm hikayeleri ve yapay zeka girişimlerinin sunduğu çözümler ele alındı.

280 kurum ve 1300 katılımcının yer aldığı zirvede, 20'den fazla yapay zeka girişimi, geliştirdikleri inovatif projeleri katılımcılarla paylaştı.

Paneller, konuşmalar ve eğitimler yapıldı

Zirvenin ikinci günündeki etkinlikler ise çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

"Sanat ve Yapay Zeka", "Telekomda Yapay Zeka Dönüşümü: Global Bir Yaklaşım", "İş Makinalarında Sesli Arıza Tahmini", "Yapay Zekanın Bir Sonraki Evrimi : AI Agent", "Savunma Sanayii Alanında Yapay Zeka Çalışmaları", "Yapay Zekada Değer Odaklılık ve Güncel Zamansal Tahminleme Büyük Modellerinde Saklı İş Değeri" başlıklı panel ve konuşmalarda uzmanlar yapay zekaya dair görüşlerini paylaştı.

Zirvede ayrıca, "Yapay Zeka ve Veri Odaklı Karar Alma", "Üretken Yapay Zeka ile Ofiste Verimlilik", "Büyük Dil Modelleri Nasıl Eğitilir?" ve "Vertex AI ve Gemini ile Geleceğin Yapay Zekasına Yolculuk: Google Cloud Deneyimi" başlıklı eğitimler verildi.

"Yapay zeka birçok alanla birlikte savunma sanayisini de etkiliyor"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Daire Başkanlığı Yapay Zeka Müdürü Furkan Öz, zirvede yaptığı konuşmada, savunma sanayisi ekosisteminin günden güne geliştiğini belirterek, yenilikçi teknolojileri ilk uygulayan sektörlerin başında geldiğini söyledi.

Savunma sanayisinin yenilikçi teknolojileri takip eden değil geliştiren bir konumda olduğunu vurgulayan Öz, yapay zekanın birçok alanla birlikte savunma sanayisini de etkilediğini ifade etti.

Furkan Öz, otonom sistemler, komuta kontrol sistemleri, bilişsel elektronik harp, simülasyon, siber güvenlik, istihbarat analizi gibi alanların yapay zekanın savunma sanayisinde en çok kullanılabileceği alanlar olarak öne çıktığına işaret ederek, komuta kontrol sistemlerinde çok önemli bir karar destek mekanizması olarak yapay zekadan faydalanıldığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın yapay zekaya dair çalışmalarına değinen Öz, katılımcılarla Savunma Sanayii Yapay Zeka Yetenek Kümelenmesi'ne (SAYZEK) dair bilgiler paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yapay Zeka Zirvesi İstanbul'da Tamamlandı - Son Dakika

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