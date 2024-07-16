Yapı Kredi bomontiada'da ödüllü filmler sinemaseverlerle buluşacak

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Yapı Kredi bomontiada Avlu'da düzenlenen "TV+ ile Açık Havada Sinema" serisinde ödüllü filmler sinemaseverlerle buluşacak.

Yapı Kredi bomontiada'dan yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında, 23 Temmuz'da "Anatomy of a Fall", 30 Temmuz'da ise "The Intern" filmleri gösterilecek.

Yönetmenliğini Justine Triet'in üstlendiği, 2023 yapımı Fransız hukuk draması "Anatomy of a Fall", Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye en iyi özgün senaryo ödülünü kazandı. Filmin başrollerinde Sandra Hüller, Milo Machado-Graner ve Swann Arlaud yer alıyor.

Nancy Meyers'in yönettiği 2015 yapımı, komedi-dram türündeki ABD filmi "The Intern"de ise Robert de Niro ile Anne Hathaway başrolleri paylaşıyor.