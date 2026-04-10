Yapı Merkezi, Ev İçi Şiddet Riskini Kurumsal Yönetişime Dahil Ederek BADV Projesine Katıldı

Yapı Merkezi, ev içi şiddet riskini kurumsal yönetişim çerçevesine dahil ederek BADV projesine katıldığını duyurdu. Ev içi şiddet, iş gücü verimliliğini ve kurumsal dayanıklılığı etkileyen göz ardı edilen bir risk alanı olarak dikkat çekiyor. Uluslararası mühendislik ve taahhüt alanında faaliyet gösteren şirket, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından yürütülen ve UNFPA ile Sabancı Vakfı'nın desteklediği İş Dünyası Ev İçi Şiddete Karşı Projesi'ne katıldı. Bu adım, sosyal etkinin ötesine geçerek insan sermayesini etkileyen yapısal riskleri sistematik ele alma kararlılığını gösteriyor.

BADV projesi kapsamında, 138 şirketin katılımı ev içi şiddetin iş dünyasında yönetilmesi gereken bir risk alanı olarak ele alındığını vurguluyor. Yapı Merkezi, proje çerçevesinde 'Ev İçi Şiddete Yönelik İşyeri Politikası' geliştirmeyi ve uygulamayı taahhüt ederek çalışan refahını insan kaynakları uygulamalarının ötesine taşıyor. Bu yaklaşım, şirketin Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri imzacısı olarak benimsediği stratejinin bir uzantısı niteliğinde. Toplumsal cinsiyet eşitliği, ölçülebilir ve yönetişime entegre edilmiş bir performans alanı olarak değerlendiriliyor.

Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Başar Arıoğlu, şirketler için mesele artık yalnızca büyümek değil, kırılganlıkları tanımlayıp yönetmek olduğunu belirtti. Ev içi şiddetin kurumların sürdürülebilirliğini ve toplumsal refahı doğrudan etkileyen kritik bir risk alanı olduğunu vurguladı. Yapı Merkezi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve çalışan güvenliğini kurumsal yönetişimin ayrılmaz parçası olarak görüyor. BADV projesine katılımla, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir dönüşüm süreci benimseniyor.

ESG gündemiyle artan kesişim, şirketlerin insan sermayesini yönetimini daha görünür hale getiriyor. Ev içi şiddet, bilanço dışı ancak stratejik öneme sahip bir risk alanı olarak öne çıkıyor. 2016-2025 döneminde birçok büyük ölçekli şirketin BADV projesine katılması, dönüşümün hız kazandığını gösterirken, Yapı Merkezi'nin katılımı bu yaklaşımın sanayi ve altyapı şirketleri arasında yaygınlaştığını ortaya koyuyor.