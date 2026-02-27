Yapı Ruhsatları 2025'te Artış Gösterdi - Son Dakika
Yapı Ruhsatları 2025'te Artış Gösterdi

Yapı Ruhsatları 2025\'te Artış Gösterdi
27.02.2026 11:50
TÜİK, 2025'in 4. çeyreğinde yapı ruhsatlarında %2,6 artış olduğunu açıkladı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı 4'üncü çeyreğinde, yetkili idareler tarafından yapı ruhsatı verilen toplam yüz ölçümünün yıllık yüzde 2,6 arttığını açıkladı.

TÜİK, 4'üncü çeyrek yapı izin istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025 yılı Ekim-Aralık aylarından oluşan 4'üncü çeyrekte yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 5,5, daire sayısı yüzde 13,8 ve yüz ölçüm yüzde 2,6 arttı. Yapı ruhsatı verilen toplam yüz ölçümün, yüzde 81,7'si belediyeler, yüzde 18,3'ü ise diğer yetkili idareler tarafından verildi. Yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüz ölçüm payına 46,8 milyon metrekare ile 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 5,7 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.

YAPI KULLANMA İZNİ VERİLEN YÜZ ÖLÇÜMÜ YÜZDE 1,5 AZALDI

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025 yılı 4'üncü çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 0,1 ve yüz ölçüm yüzde 1,5 azalırken, daire sayısı yüzde 3,1 arttı. Yapı kullanma izin belgesi verilen toplam yüz ölçümün, yüzde 84,7'si belediyeler, yüzde 15,3'ü ise diğer yetkili idareler tarafından verildi. Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüz ölçüm payına 32,6 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 5,4 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yapı Ruhsatları 2025'te Artış Gösterdi - Son Dakika

