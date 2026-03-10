Yapıcıoğlu'ndan İslam Birliği Vurgusu - Son Dakika
10.03.2026 01:24
HÜDA PAR Başkanı Yapıcıoğlu, İslam ülkelerinin kardeş kalması için temkinli olunması gerektiğini belirtti.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Savaşın bütün bölgeye yayılmaması, özellikle de İslam ülkelerinin birbirine düşmemesi, kardeş kavgasına tutuşmaması için herkesin azami derecede dikkatli olması ve fevkalade temkinli davranması gerekiyor." dedi.

Yapıcıoğlu, HÜDA PAR İstanbul İl Başkanlığı'nca Zeytinburnu Belediyesi Belgradkapı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Programda konuşan Yapıcıoğlu, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını eleştirerek, bu ülkelerin, İslam ülkelerini ve diğer ülkeleri sürekli tehdit ettiklerini söyledi.

Yapıcıoğlu, bu tehditlerle herkesi esir alacaklarını düşündüklerini belirterek, "Onlar sürekli savaş için ateş tutuşturma peşindedirler ve çok kere onların tutuşturmaya çalıştıkları savaş ateşini Allahutaala söndürmüştür." dedi.

Zalimlerin bir ülkeye saldırmadan önce onu suçlu ilan ettiklerini dile getiren Yapıcıoğlu, Müslümanların da çoğu kez sadece bu suçlamaların detaylarını konuşmakla meşgul olduklarını ifade etti.

Yapıcıoğlu, "Savaşın bütün bölgeye yayılmaması, özellikle de İslam ülkelerinin birbirine düşmemesi, kardeş kavgasına tutuşmaması için, herkesin azami derecede dikkatli olması ve fevkalade temkinli davranması gerekiyor." diye konuştu.

Türkiye'ye yönelen füzenin, NATO unsurları tarafından etkisiz hale getirilmesine değinen Yapıcıoğlu, binlerce yıldır insanlar arasında fitne yaratan siyonistleri bilen biri olarak çok dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin çok farklı savunma sistemlerinin bulunduğuna dikkati çeken Yapıcıoğlu, "İslam dünyasında onların saldırılarına karşı ciddi bir direniş ortaya koyabilecek ya da onlara vurduğunda canlarını yakabilecek iki güç olan Türkiye ve İran'ın, birbirine karşı kışkırtılması ve birbiriyle çatıştırılması bütün bölge ve bütün İslam ümmeti için çok büyük sonuçlar doğuracaktır. Türkiye ve İran'ı çatıştırabilirlerse emin olun, oturup keyif çatacaklardır. Uyanık olmak lazım, onların tuzaklarına düşmemek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Yapıcıoğlu, "Sanki bütün Kürtler birlik olmuşlar da silahlanmışlar ve İran'a savaş ilan ediyorlar ya da Amerika safında savaşa dahil oluyorlar gibi bir hava estiriyorlar. Evet İran'daki silahlı bazı Kürt grupların, bir an önce İran'daki rejimin, İran'daki sistemin yıkılmasını istedikleri bir sır değil. Fakat İran'daki ya da bölgedeki Kürtler onlardan ibaret değil. İkisini birbirine karıştırmamak gerekir. O yüzden dün, Konya'dan Trump'a seslendim. Bugün buradan tekrar edeyim. Kürtler senin babanın uşağı değil. Senin piyadelerin değil." ifadelerini kullandı.

Zekeriya Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:

"'Acaba Amerika'yla ya da siyonizmle birlikte hareket edersek bize bir şey var mı?' diye şüphe içerisinde olanlara da Suriye'yi hatırlatıyorum. Suriye'de yaşadıklarından sonra 'Amerika bizi sattı, Amerika bize ihanet etti.' diye şikayet edenler, yaşadıklarından almış oldukları dersi, kendi ideolojik akrabaları olan İran'daki Kürtlere de anlatsınlar. Sadece kendi hedefleri doğrultusunda, kendi maslahatları için kullanmayı, işleri bitince de onları kullanılmış bir peçete gibi buruşturup çöpe atmayı çok iyi biliyorlar. O yüzden bu bölgedeki herkes, her topluluk, her devlet, her hükümet şunu çok iyi bilsin ki Amerika ve siyonizm hepsine birden düşmandır ve onlara saldırmak için de uygun zamanı bekliyor."

İftar programına, Yapıcıoğlu'nun yanı sıra bazı STK temsilcileri, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

