Yapımcı Erol Köse Yüksekten Düşerek Hayatını Kaybetti

23.03.2026 19:22
Sarıyer'de yüksekten düşen yapımcı Erol Köse'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Köse, henüz belirlenemeyen nedenle Maslak 1453 Caddesi'ndeki 40 katlı binanın 16. katından zemine düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Köse'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Köse'nin cenazesi, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapımcı Köse'nin kirada yaşadığı ve bir süredir maddi sıkıntı içinde bulunduğu öğrenildi.

Durumu haber alması üzerine olay yerine gelen Köse'nin eski çalışma arkadaşı İlker Koç, Köse'nin kalp rahatsızlığı olduğunu, son zamanlarda da içe kapandığını söyledi.

Köse'nin evde yalnız olup olmadığını bilmediğini belirten Koç, "Yardımcısının söylediğine göre onu aşağı indirmiş, misafirim gelecek diye. Yardımcısı daha sonra aramış 'Hani gelmedi misafir.' O da demiş ki 'Bekle gelecek.' Yardımcısının aramasından kısa bir süre sonra olay gerçekleşmiş." diye konuştu.

Koç, bir televizyon kanalında beraber aynı masada oturup iki yıl magazin, bir yılda üçüncü sayfa haberleri yaptıklarını anlatarak, "Bir gün onun haber olacağını, yani bu şekilde haber olacağını tahmin etmezdim." dedi.

Köse'nin arkadaşı şarkıcı Yaşar İpek ise çok üzücü bir olay olduğunu belirterek, Köse'nin son zamanlarda neşesinin düşük olduğunu, kalp rahatsızlığı bulunduğunu ve maddi sıkıntılar yaşadığını duyduğunu söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Erol Köse'nin Sarıyer'deki bir sitenin 16. katından düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin resen soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA

