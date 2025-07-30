Çankırı'nın Yapraklı ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangındaki son duruma ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, Yapraklı'daki yangının ekiplerin müdahaleleri sonucu kontrol altına alındığı belirtilerek bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.
Son Dakika › Güncel › Yapraklı'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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